Un muerto y un herido de bala tras ataque de sujetos en motocicleta

Foto: Autoridades de la Policía Nacional se iniciaron presente para realizar debidas investigaciones/TN8

Un joven de 19 años falleció y otro hombre de 23 años resultó herido, luego que fuesen atacados por dos sujetos abordo de una motocicleta, quienes dispararon a las víctimas aparentemente con un arma hechiza y posteriormente se dieron a la fuga.

El hecho se dio de donde fue el banco popular de Monseñor Lezcano, 3 cuadras abajo más 2 cuadras y media al norte. Según testigos él ahora fallecido, identificado como Edgar Rodrigo Suazo Yescar, se encontraba sentado con varios amigos en la cuneta de la calle, cuando repentinamente pasaron los sujetos abordo de una motocicleta color azul, marca Genesis HJ sin placas.

Te puede interesar: Por darse a la fuga conductor destruyó su vehículo en la carretera nueva a León

Estos armados con una pistola hechiza realizaron una detonación aparentemente de un casquillo de escopeta por lo que también resultó herido Alejandro Geovanny Carvajal Torres.

Foto: Autoridades de la Policía Nacional se iniciaron presente para realizar debidas investigaciones/TN8

Policía Nacional busca a los culpables

Edgar Suazo (Fallecido) recibió el impacto de bala en la zona izquierda del torax, por lo que su condición era sumamente delicada y las personas en la zona decidieron no esperar una ambulancia y trasladaron en vehículo particular a los heridos al Hospital Lenin Fonseca. Lamentablemente a pesar del esfuerzo de los médicos de turno el joven de 19 años no resistió y se rindió ante la muerte minutos más tarde. Hasta el momento se desconoce la condición médica de la otra víctima, sin embargo, los pobladores de la zona expresaban que se veía estable al ser llevado al hospital.

Foto: Calle con sangre de los heridos/TN8

Los habitantes del barrio expresaban que lo acontecido era sumamente trágico pues estos dos hombres no tenían problemas con nadie y aunque a diario se sentaban en ese lugar ellos no eran vagos ni pandilleros.

Agentes de la Policía Nacional se hicieron presente en el lugar y acordonaron el perímetro para que no fuese ensuciada la escena del crimen, esto con el fin de realizar las debidas investigaciones y poder dar con el paradero de los atacantes.