Seis lesionados deja fuerte accidente de tránsito en la cuesta El Plomo

Agentes del orden se presentaron al lugar del accidente vial para realizar las investigaciones del caso.

En la temida cuesta El Plomo la tarde de este viernes 10 de julio, se registró una aparatoso accidente, en el que se vieron involucrado un microbús interlocal y un camión, tras el impacto resultaron 6 personas lesionadas, entre éstas una mujer embarazada.

El microbús viajaba de Managua a Nagarote con unas 15 personas, cuando el carril fue invadido por un camión, según información preliminar.

“íbamos de Managua a Nagarote, yo vengo aquí, en mi preferencia, cuando miro el camión me invade, se mete y no supe más nada, me detuve en el pero en la plataforma”, fueron las palabras de José Miguel Munguía, conductor del microbús.

El conductor del camión relató que venía pasando pero “el (conductor del microbús) viene distraido, no miró que pasé y el pegó en las llantas, en la parte trasera; yo ahorita me dirijo a la empresa, vengo de ENATREL Los Brasiles”, expresó.

Atención a los lesionados

Técnicos en emergencias médicas de la Cruz Roja Nicaragüense se hicieron presentes al lugar para dar atención prehospitalaria en el lugar a los lesionados, para luego llevarlos a un centro hospitalario para que médicos de turno realicen los procedimientos necesarios.

Accidentes están a la orden del día

Circular en la capital puede ser muy gratificante siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias y se conduzca con cuidado, de lo contrario todo el trayecto a recorrer puede ser demasiado peligroso.

Los agentes del orden se presentaron al lugar del accidente vial para realizar las investigaciones del caso y agilizar el tráfico vehicular.