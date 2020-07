Falla en sistema de frenos provoca accidente en Managua

Foto: Choque de taxi en un punto de Managua / TN8

Supuestas fallas en el sistema de frenos provocaron que este viernes un joven de 22 años impactara contra un taxi y resultara él y su acompañante severamente lesionados, en el sector del Colegio Bautista, en las cercanías del Mercado Oriental, en Managua.

El taxista venía en su preferencia de oeste a este y el joven de sur a norte, lamentablemente cuando el motociclista se percató de la señal de Alto los frenos traseros y delanteros no le dieron respuesta, lo que ocasionó el hecho.

"Yo vengo en mi vía de abajo hacia arriba, cuando llego a este sector miré que ellos venían a alta velocidad, a pesar de que debían detenerse en el Alto, yo me detuve y ellos pasaron de viaje. Al parecer se le fueron los frenos de la moto, le dieron fallas, ahí podes ver que no hay marcas de frenos, porque yo no venía rápido", afirmó Santos Maradiaga, conductor del taxi.

Agentes de Tránsito Nacional investigan el incidente para determinar las verdaderas causas de este suceso, el cual dejó cuantiosas pérdidas en ambas partes involucradas.

Atención a los lesionados

Técnicos en emergencias médicas de la Cruz Roja Nicaragüense se hicieron presentes al lugar para darle atención prehospitalaria en el lugar a los lesionados, para luego llevarlos a un centro hospitalario para que médicos de turno realicen los procedimientos necesarios.

"La paciente va estable, lo que lleva son policontusiones, aparte de eso lleva un trauma a nivel del tórax y en el miembro inferior izquierdo, será trasladada al Hospital Roberto Calderón", adujo Abner Martínez, miembro de la Cruz Roja Nicaragüense.

Es por este tipo de hechos que se les recomienda a los propietarios de vehículos que realicen chequeos constantemente al estado mecánico de sus automóviles.

Circular en la capital puede ser muy gratificante siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias y se conduzca con cuidado, de lo contrario todo el trayecto a recorrer puede ser demasiado peligroso.