Imprudente taxista "se pasea" en un motorizado en la UCA

Foto: La ultima semana se ha tornado violenta para los motociclistas/TN8.

Carlos Zamora Dávila de 30 años resultó con golpes y excoriaciones en diferentes partes del cuerpo y una fractura en el tobillo izquierdo, tras impactar en la parte delantera de un vehículo taxi, cuyo conductor señaló que tuvo que hacer un giro brusco por la imprudencia de un peatón.

Se desconoce si el taxista llevaba pasajeros al momento del percance vial que ocasionó un fuerte embotellamiento en la zona. "Se me cruzó un peatón y por no darle con la punta del carro me hice un poquito para acá y él venía rapidísimo pegadito ahí", dijo José Paredes.

"Fue rápido, él (motorizado) venía para abajo, el taxero parece que quería tirarse la doble raya amarilla y lo tocó apenita y vino a caer hasta aquí", dijo Oscar Urroz, testigo del accidente.

La Policía de Tránsito realizaba el croquis correspondiente. La ultima semana se ha tornado violenta para los motociclistas.

Conducir con precaución

Este lunes por la tarde pereció el último motociclista en el Distrito VI de Managua.

Lo recomendable es tener cuidado al desplazarse en este tipo de vehículos. Utilizar siempre el casco de protección y no aventajar en lugares no permitidos.

La policía hace su mayor esfuerzo por disminuir los accidentes en el país, sin embargo el factor humano es fundamental.

La motocicleta sería retirada por familiares del infortunado, quien se recupera en un hospital.

Informe de tránsito

La Dirección de Transito Nacional, detalló en su acostumbrado informe semanal que del 29 de junio al 05 de julio en 145 municipios del país (95%), no se reportan fallecidos en accidentes de tránsito.

Ocurrieron 583 accidentes de tránsito, resultaron 11 personas fallecidas, de estos 8 conductores y 3 pasajeros, en relación a la semana anterior 2020, disminuyó en 1 las personas fallecidas.