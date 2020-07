Vendedor es encañonado por cuatro sujetos en barrio Altagracia

La Policía Nacional fue alertada de este suceso, haciéndose presente oficiales del distrito III de Managua. Foto / TN8

Más que un asalto, un vendedor recibió amenazas de muerte de unos criminales que lo despojaron de sus pertenencias este martes en el parque William Díaz en el barrio Altagracia, en Managua.

La víctima identificada como Israel Zamora de 39 años de edad, se encontraba levantando pedido en un pulpería cuando ocurrió la horrorosa escena.

“Dos hombres vinieron con unas pistolas y me dijeron que les entregara todo, me apuntaron que me tirara al piso, me agarraron y me sacaron la billetera, el teléfono que tenía en la mano me lo arrebataron, se me llevaron el casco de la moto y se fueron”, expresó el señor Zamora.

El asalto se registró a eso de las 9 de la mañana y según información que nos dio el afectado eran cuatro sujetos que estaban vestido con ropa oscura e iban a bordo de dos motocicletas.

La Policía Nacional fue alertada de este suceso, haciéndose presente oficiales del distrito III de Managua para realizar labores de investigación y dar con el paradero de estos sujetos.

Afortunadamente Israel Zamora no sufrió de ninguna lesión y agradecido con Dios dijo “Lo material se repone”

Foto: El asalto al vendedor de productos varios sucedió en esta pulpería La Rosadita / TN8

No es la primera vez que este tipo de asalto sucede, puesto que hace un par de días quedó registrado en la cámaras de seguridad de una vivienda el mismo modus operandi de estos delincuentes, en el distrito 6 de Managua, en el barrio Bertha Díaz, en las cercanías de “La Casa de las Piñatas”, donde cuatro individuos a bordo de motocicletas asaltaron a una pareja con cuchillo en mano.

La Policía Nacional está trabajando para capturar a estos malhechores. Recientemente la autoridad en su informe semanal presentó los resultados del plan “Nicaragua Mejor”, dando a conocer a 67 capturados que ahora enfrentaran juicio por robos con intimidación, homicidios, asesinato y trafico de drogas.