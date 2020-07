Managua: Fallas en el sistema eléctrico originan incendio en un taxi

Foto: Las pérdidas son de aproximadamente unos 6 mil dólares/TN8.

Fallas en el sistema eléctrico del tanque de combustible originaron las llamas que calcinaron parcialmente un vehículo taxi, cuando se encontraba estacionado en las cercanías de los semáforos de donde fue la Rolter en la carretera Norte.

El conductor y dueño del taxi Willian Pérez, estaba dentro del automotor cuando iniciaron las llamas, afortunadamente él logró salir sano y salvo, sólo con unas quemaduras de primer grado.

"Todo se originó por un corto circuito en la parte trasera del vehículo. Yo estoy aquí parqueado, gracias a Dios sólo fue la parte trasera la que se quemó, el motor quedó intacto y esto se repone. Dios preservó mi vida", adujo Pérez.

Habitantes del sector al ver lo que estaba sucediendo intentaron apoyar con extintores para sofocar las llamas.

"Yo vi cuando ya había agarrado fuego, el conductor no había salido aún del vehículo e incluso se quemó un poco, al parecer el tanque de gas tenía fuga e hizo contacto con algún cable y eso originó las llamas, porque el fuego comenzó en la parte trasera y se iba extendiendo hacia adelante", afirmó Don Rolando Coca, testigo del hecho.

Primeros auxilios

El trabajo oportuno de miembros del Cuerpo de Bomberos Unificados de la delegación ubicada en el Distrito VI, evitó que las llamas se propagaran al motor y redujera totalmente el vehículo a cenizas.

"Nos dieron el aviso de que un vehículo estaba en llamas en este sector, al llegar al lugar constatamos que era un vehículo marca Kia modelo Avella utilizado como taxi. Este estaba en llamas en la parte trasera, o sea, todo lo que es el tapizado, el techo, los asientos, etc. Las pérdidas son de aproximadamente unos 6 mil dólares, la causa fue un corto circuito en la bomba del tanque de gasolina, sumado a esto el asiento trasero hizo contacto con las líneas. Afortunadamente llegamos a tiempo y no se quemó todo el vehículo, fue parcialmente nada más", dijo el sub comandante Manuel Mayorga.

Por situaciones como estas es recomendable realizar chequeos constantemente al sistema eléctrico de sus vehículos antes de salir de casa, esto evitará que se originen incidentes como estos que reduzcan a cenizas el esfuerzo de toda una vida.