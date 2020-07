Conductor ebrio es arrastrado por la corriente tras caer a un cauce

Foto: Conductor ebrio va a parar al cauce con todo y el vehículo/TN8

En completo estado de ebriedad el conductor de un vehículo terminó impactado contra los pilares de la parada ubicada en los semáforos del Motel el Dorado, precipitándose posteriormente al cauce y terminó siendo arrastrado varios metros por la corriente generada por la lluvia.

Según testigos el hombre quien se identificaba así mismo como Juan Hernández, se cruzó los carriles y manejaba en dirección contraria, aparentemente se había quedado dormido al volante y terminó impactado en los perlines de la estructura de la parada de buses por la velocidad del vehículo traspaso los metales y cayó dentro del cauce.

El vehículo color azul, marca Hyundai Eon fue arrastrado aproximadamente por 100 metros por la corriente de agua y afortunadamente con la ayuda de los bomberos el conductor en estado de embriaguez fue rescatado.

Milagrosamente el hombre solo presentaba golpes en el rosto, pero tras ser valorado por técnicos en primeros auxilios de la Cruz Roja determinaron que no eran de gravedad.

Foto: Hombre en estado de ebriedad sufre accidente en su vehículo/ TN8

Resultó solo con heridas

Las personas en la zona trataban de ayudarle pidiéndole la dirección de su casa o algún número telefónico al que pudieran dar aviso del accidente, además lo resguardaban para que no le fuesen a robar, sin embargo, el sujeto no era capaz de recordar nada de lo que le preguntaban y solamente contestaba que se llamaba Juan Hernández. Los pobladores expresaron que afortunadamente no se encontraba nadie en la parada de buses, pues el hecho pudo haber terminado en tragedia.

Foto: Personas socorren a hombre herido por accidente en vehículo/ TN8

Recuerde que manejar es una gran responsabilidad y debe hacerse con mucha precaución, respetando siempre límites de velocidad y demás normas de tránsito establecidas. Una de las recomendaciones que más se reiteran constantemente es que nunca tome el control de un vehículo bajo los efectos del alcohol, pues al hacerlo pone en riesgo su vida y la de los demás.