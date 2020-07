Anciano es impactado por motociclista en sector de la Colonia Nicarao

Foto: Escena del accidente de tránsito cerca de la Colonia Nicarao / TN8

En condición delicada de salud fue trasladado este miércoles a un centro hospitalario de Managua un ciudadano de la tercera edad, esto luego de ser impactado de frente por el conductor de una motocicleta, quien supuestamente venía a exceso de velocidad.

"Lo que presenta el paciente es un trauma frontal, más una herida laceral en la región frontal. El paciente va delicado, lo llevaremos al Hospital Manolo Morales", afirmó Abner Martínez, técnico en emergencias médicas de la Cruz Roja Nicaragüense.

El hecho se registró en el sector de la Colonia Nicarao.

El motociclista venía de oeste a este y el ciudadano de identidad desconocida cruzando en bicicleta la vía de norte a sur, aparentemente debido a la velocidad en la que circulaba el joven no le dio tiempo de esquivar al ciclista, lo que ocasionó que lo impactara bruscamente.

La magnitud del hecho fue tal, que la bicicleta y la moto quedaron cruzadas y 4 metros lejos del punto de impacto, donde quedó marcado en la pista.

"Yo vengo lento normal, vengo de mi casa, vengo tranquilo pero entonces en eso el señor se me metió, de la nada apareció, yo vengo lento si no quien sabe si pudo ser peor. Yo venía en mi carril normal porque yo me dirigí a pagar la luz, pero el señor se me mete de repente y cuando miré ya estábamos en el suelo dando vueltas; afortunadamente venía despacio porque si no hubiese sido peor", dijo el conductor de la motocicleta.

Investigación del accidente

Será un agente de Tránsito Nacional quien determine la responsabilidad entre cada involucrado en este hecho, claramente después de realizar las investigaciones correspondientes.

Es por ello que cada persona que decida tomar el manubrio de una motocicleta debe ser responsable y conducir prudentemente para evitar incidentes como estos.

Cada día las estadísticas de tránsito incrementan, debido a que los conductores no acatan las medidas necesarias de precaución vial, como respetar las señales de tránsito, conducir a velocidad prudente, no tomar el volante de un vehículo si se consume alcohol y ser cortés con los demas conductores.