Encuentran ahogado a joven que había desaparecido en Río Blanco

Foto: Encuentran en el Río Tuma a hombre ahogado que había desaparecido /TN8

Desde el domingo que había salido y transcurrido un tiempo, su familia lo buscó sin darse por vencida, no fue hasta hoy martes por la tarde que lo encontraron en las aguas del Río Tuma en la comunidad de Cuatro Esquina en el municipio Río Blanco ya sin vida.

Te puede interesar: En moto y con cuchillos cometen asalto en barrio de Managua (VIDEO)

El Joven Luis Rodríguez Jarquín, de 25 años de edad, llegó al poblado de Cuatro Esquina a visitar a su novia y después paso por un bar donde estuvo tomando licor a eso de las seis de la tarde, se cruzó el río del Tuma con su bestia mular, pero los efectos del alcohol le pasaron la cuenta.

Foto: Encuentran en el Río Tuma a hombre ahogado que había desaparecido /TN8

“Siempre ha pasado de que nunca la gente aunque uno le diga no se pasen el río, nunca hacen caso, el licor es el principal componente para todo tipo de peligro, sea en cualquier lugar, pero no hay ninguna forma de como las personas entiendan”, dijo Elix Pastrán, Líder de la comunidad de Cuatro Esquina, Río Blanco.

Foto: Encuentran en el Río Tuma a hombre que había desaparecido /TN8

Atender recomendaciones

Su familia esperó la llegada de la Policía Nacional, Bomberos de Río Blanco, trabajadores de la alcaldía de Río Blanco y el CLS de la comunidad de Cuatro Esquina se dispusieron a buscar el cuerpo de Luis Rodríguez Jarquín. en cual fue encontrado a 5 km de la comunidad por las entidades del Gobierno.

"No es la primera persona que fallece de esa manera, pero las recomendaciones parecen no ser atendidas. Uno le dice a las personas que vienen que no excedan el licor y que si lo hacen que no se metan al río pero nunca hacen caso”, destacó Pastrán,

Familiares de Jarquín quedaron profundamente agradecida con la participación de las entidades de Gobierno. El joven era originario de San Antonio de Yaro, Municipio de Waslala, este fue encontrado en la propiedad del productor de Juan Salmerón.