Joven víctima de agresión en Catarina pide que se haga justicia

Foto: Víctima de agresión quien teme por represalias / TN8

Entre la vida y la muerte, así dejaron sus verdugos a José Ismael Hernández Vallejo hace dos meses, quien denuncia ante las cámaras que fue agredido por tres hombres que sin mediar palabras se abalanzaron contra él, provocándole lesiones graves.

Este hecho sucedió en Catarina, Masaya.

A punto de perder un ojo

Las lesiones fueron graves. Tras días de hospitalización logró la recuperación, sin embargo hoy en día su ojo derecho está a punto de cerrarse completamente pues a pesar de los esfuerzos de los galenos en el centro asistencial donde fue atendido, no pudieron salvarle la visión.

Las secuelas psicológicas persisten en este hombre que vive angustiado ya que los sujetos Maycol Mayorga y Bryan Potosme Alemán se encuentran prófugos de la justicia. Ambos son señalados como autores de este delito.

"Yo fui agredido por tres personas aquí afuera de la casa, me agredieron, perdí el ojo derecho, me desbarataron el pómulo, me metieron platino. Hasta hoy no los han podido capturar, lo que yo quiero es que se pongan las pilas. Andan prófugos dos, son tres. Así no más me agarraron, me pegaron un tubazo en el ojo, vivían cerca, como a tres a cuatro cuadras", menciona Hernández, víctima de agresión.

Familia teme represalias

Todos los días la familia de Hernández dice sentirse asediada y con miedo a represalias pues a pesar de solo buscar justicia para su ser querido, familiares de los agresores constantemente les intimidan.

"Prácticamente se ha vivido una zozobra, hay uno que está libre, no fue acusado solo porque no teníamos los nombres completos. Tenemos temor porque un día de estos en la semana pasó el papa de ellos, de los muchachos que andan huyendo y nos hizo que nos iba a echar el taxi. Él sabe de leyes, a él lo dejaron casi muerto, si ese día yo no hubiese salido la historia fuera otra", dijo un familiar que por temor prefirió omitir su nombre.

Según la familia de Hernández, a pesar de que ambos sujetos tienen orden de captura, estas no se han podido hacer efectivas pues tal parece que se esconden "debajo de las piedras", por lo que mantienen su confianza en la justica de nuestro país y la efectividad de los agentes del orden, ya que para el próximo 6 de julio deberán presentarse a los juzgados de Masaya para una nueva audiencia.