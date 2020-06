Viral en Nicaragua: Comerciante lava papas con agua sucia

Foto: Mujer comerciante lava papas con agua sucia en Ocotal / TN8

En un video que dura 12 segundos ha dejado boquiabiertos a miles de personas en Nicaragua. En este, se observa a una comerciante lavar tres cajillas de papas con agua sucia.

La mujer con ayuda de un balde tomaba agua de la lluvia que azotó hace unos días el municipio Ocotal. Al parecer la persona que tomó el video, quería alertar sobre la importancia del lavado de verduras antes de su consumo, logrando el rechazo de la población.

Argumento

Blanca Iveth Palacios, después de viralizarse en las redes, se defendió argumentando que los productos perecederos que lavaba serían utilizados para cultivo.

"Yo ya las tenía de encargo para un señor que es campesino. A las 12 ya tenía guardado mi producto y yo lo que hacía era esperar al señor con las cajillas en la acera. El señor me dice que si ya estaban listas las papas. Él me pidió echarles agua, pero yo le expliqué que no podía ir a jalar agua, le dije yo, entonces él me dijo 'échele de esa agua de la lluvia, si al final es para sembrar'. Mis productos, yo jamás mojo mis productos, por que si las mojo se me dañan, son perecederos", dijo muy angustiada la joven.

Iveth detalló que la publicación afectó su economía y actualmente es objeto de críticas destructivas.

"Ese que publicó ese video falso diciendo que las papas eran para vender, lo hubiera grabado completo o cuando el señor se lleva las papas. Me ha perjudicado mucho por que la gente me camina criticando sin saber las cosas, sin saber en realidad para qué eran las papas. Me ha bajado la clientela, esa persona que publicó el video: que Dios se encargue de ella", dijo con aplomo la comerciante.

Campesino respalda versión

"La papa yo la necesitaba para sembrar. Pido que no la divulguen tanto, yo se lo pedí, nosotros venimos a buscar la papa pequeña aquí al mercado de Ocotal por que esa pega mas rápido”, dijo el humilde hombre quien fue grabado por la comerciante para dar fe de sus palabras.

Prudencia

La fiebre del uso de las redes sociales muchas veces conlleva a los dueños de perfiles de estas plataformas a realizar un empleo inadecuado de las mismas.

Si bien es cierto han servido para hacer denuncias de acciones irresponsables, también han servido para la difamación de personas ya sea con premeditación o no, como el caso de esta comerciante; quien no midió las consecuencias negativas de su disposición.