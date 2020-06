Irrespeto a señal de alto provoca que un microbús termine volcado

Foto: Testigos aseguran que fue imprudencia por parte del conductor de la camioneta/TN8.

La imprudencia de un conductor, provocó el vuelco de un microbús y el impacto con un camión en el sector de Bolonia, afortunadamente el trágico suceso sólo resultaron daños materiales.

"El conductor de la camioneta se me tiró el alto, yo traté de esquivar lo más que pude pero por más que enrolle el microbús no lo logré y me vine a volcar a la par de este camioncito. Gracias a Dios no me pasó nada", comentó Félix Flores, conductor del microbús.

Testigos aseguran que fue imprudencia por parte del conductor de la camioneta que se lanzó la señal de alto, sin percatarse que el microbús venía aparentemente a exceso de velocidad.

"La verdad es que yo no vi el microbús porque estaban otros carros tapándome la vista, como yo veo que no tiene nada yo saco la trompa de la camioneta y acelero, en cuanto siento que le doy en la parte trasera al microbús y salió prácticamente en el aire, colisionando con el camioncito. Lo que me alegra es que no hubo heridos", manifestó Santiago Gutiérrez, conductor de la camioneta.

Causas de accidentes

A lugar se hicieron presentes agentes de la Policía Nacional quienes determinarán las verdaderas causas del accidente.

Según la comisionada general Vilma Reyes Sandoval, jefa de la Dirección de Tránsito Nacional, en relación a la semana anterior 2020, disminuyó en 12 las personas lesionadas.

Las autoridades correspondientes recuerden a la población en general respetar los límites de velocidad, las señales de tránsito y usar el cinturón de seguridad para así seguir disminuyendo el número de accidentes.

Recuerde que la embriaguez es la causa principal de fallecidos en accidentes de tránsito por lo que se recomienda que si toma, no conduzca y a los peatones se les insta que antes de cruzar la calle observar a ambos lados de la vía.