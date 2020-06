Imprudencia al aventajar dejó 2 lesionados tras colisión de motos en Managua

Las dos mujeres presentaban golpes y quemaduras por fricción en los brazos y piernas /Foto: TN8

De los semáforos del Jonathan González, una cuadra arriba, se registró un accidente de tránsito la mañana de este sábado, que dejó un saldo de dos personas lesionadas.

Se trata de la colisión entre dos motocicletas, donde sacaron la peor parte las dos acompañantes; una responde al nombre de Deyling Massiel Pérez, de 27 años, quien viajaba junto al joven Rodolfo José García de 24 años, quien resultó ileso, se transportaban en una motocicleta V12, color roja, placa M 171-700.

#Nicaragua | Colisión entre dos motocicletas, de los semáforos del Jonathan González, una cuadra arriba, deja a las dos acompañantes lesionadas.



Conductor de la motocicleta verde aventajó un camión e impactó por atrás la motocicleta roja, que circulaba de oeste a este. pic.twitter.com/8Sf3Bi1XV4 — TN8 Nicaragua (@canaltn8) June 27, 2020

La otra lesionada responde al nombre de Seyling Andino Delgadillo de 27 años, esta iba de pasajera en una motocicleta Yamaha, color verde, placa M 10520, conducida por Ernesto Solís de 24 años, quien resultó con golpes leves.

Según versión de testigo el conductor de la motocicleta verde trató de aventajar un camión e impactó por atrás a la motocicleta roja. Ambos circulaban de oeste a este.

Lee también: Invasión de carril provoca vuelco en carretera a Masaya

"Yo vengo despacio porque estamos arrancando de los semáforos a la par viene una moto y al otro lado un camión, el de la moto verde trató de aventajarlo y no se fijó que iba yo y me pegó atrás en la llanta, el salió a caer al cerco y yo caí en el otro lado en la calle", dijo Rodolfo García.

"Yo vengo bien en mi preferencia el que se me metió fue el de la moto roja, me sacó de la calle y pues perdí el control y por no impactar en el poste del tendido eléctrico terminé en el cerco de ahí, mi acompañante fue quien resultó lesionada", dijo Ernesto Solis.

Atención prehospitalaria

Las dos mujeres presentaban golpes y quemaduras por fricción en los brazos y piernas, ambas recibieron los primeros auxilios a manos de paramédicos de Cruz Roja, solo Massiel Pérez, fue traslada al hospital Antonio Lenin Fonseca.

Un vendedor ambulante que caminaba por el lugar a la hora del accidente se salvó de ser arrollado por una de las motocicletas, quedó como testigo para determinar cual de los dos motociclistas ocasionó el percance vial que gracias a que portaban el casco de protección no fue de gravedad.