Motociclista directo al hospital al chocar contra un carretón de caballo

Foto: Accidente de tránsito deja daños materiales que lamentar/TN8

Un joven motociclista resultó con graves lesiones esta noche de viernes al impactar contra una berlina sobre la Carretera Masaya hacia Catarina exactamente en el kilómetro 36.

Según testigos, la causa de este accidente vial se debió a que el joven motorizado aún sin identificar conducía con mucha velocidad en el medio de dos ruedas.

Fueron miembros de la Cruz Roja que trasladaron al motorizado al hospital Humberto Alvarado Vázquez, mientras la motocicleta quedó en medio de la carretera junto a un charco de sangre y el zapato del joven; cabe destacar que el hombre que viajaba en el carretón de caballo no resultó de puro milagro lesionado.

¨Bueno iba bastante golpeado, llevaba quebraduras, pero no sé si llevaba más golpes porque se lo llevaron de inmediato al hospital, la Cruz Roja lo estuvo atendiendo parece que se golpeó poco la cabeza porque llevaba su casco¨, mencionó un testigo fuera de cámaras.

Para evitar verse involucrado en este accidente de tránsito el conductor de un camión tuvo que detener su marcha de lo contrario todo hubiera terminado en tragedia refirió.

Foto: Motocicleta con daños materiales en la calle tirada/TN8

Más accidentes que lamentar

¨El carretón de caballo venía hacia arriba cuando venía la moto, parece a alta velocidad, pero también de arriba a toda velocidad cuando lo impactó por detrás al carretón, gracias a Dios que a mí no me cayó el camión, pero como me cae en la parte de atrás tengo que detenerme porque es un humano y hay que verle y para que no me echen una responsabilidad que no tengo que ver, que fui yo el que me lo pasó llevando, venia de Masaya subiendo el carretón también venía jalado yo venía bajando si se me mete debajo de las llantas lo desbarato¨, dijo José Ramos.

Foto: Carretón de caballo victima de accidente vial/TN

Los agentes de tránsito realizan las investigaciones pertinentes de este accidente vial también mantienen el llamado a los conductores pero sobre todo a los motociclistas a tener prudencia al viajar sobre carreteras para evitar tragedias que lamentar, respetando las señales de tránsito y los límites de velocidad de esta manera asegurando llegar con bien a sus destinos.