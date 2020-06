Violento choque entre dos vehículos deja un lesionado en Chontales

Una persona lesionada más cuantiosos daños materiales, dejó un choque frontal ​​​​​​​en Chontales /Foto: TN8

Una persona lesionada más cuantiosos daños materiales, dejó como saldo el choque frontal entre una camioneta y un camión cisterna en el puente La Palmita, kilómetro 153, carretera que conduce Juigalpa hacia El Rama, este mediodía de viernes.

Aparentemente el hecho ocurrió cuando Néstor Augusto Rodríguez de 43 años de edad, originario de Managua, perdiera el control de la camioneta roja placa M 233 099 que conducía de sur a norte, impactando de manera frontal contra el camión cisterna, conducida por Lesther Humberto Torres Hernández de 25 años de edad, originario de Nindirí, este circulaba de norte a sur.

Una persona lesionada más cuantiosos daños materiales, dejó un choque frontal en Chontales

Lee también: Nicaragua: Incautación de más de 4.5 millones de dólares en Boaco​​​​​​​

Producto del fuerte encontronazo el conductor de la camioneta Néstor Rodríguez, quedó prensado por varios minutos entre las latas retorcidas, siendo rescatados por personas que circulaban en ese momento por el sector del puente Las Palmitas, resultó con graves lesiones en sus piernas.

Minutos más tarde llegaron dos unidades de la Dirección General de Bomberos a brindar los primeros auxilios a la víctima, fue trasladado a la emergencia del Hospital Escuela Asunción de Juigalpa para ser valorado por médicos de turno.

Una persona lesionada más cuantiosos daños materiales, dejó un choque frontal en Chontales

Atención médica

Junto al conductor de la camioneta viajaban dos personas que sufrieron golpes menores, fueron identificados como Álvaro José Barillas Morales de 48 años de edad y Róger Mauricio Cano de 59 años de edad, que no ameritó su traslado.

Una persona lesionada más cuantiosos daños materiales, dejó un choque frontal en Chontales

"De repente no le respondieron los frenos, la dirección, e impactamos con el camión cisterna, veníamos normal pero como estaba mojada la carretera y no le respondieron los frenos. Nos dirigíamos a Nueva Guinea y transportábamos cloro, jabón líquido; viajábamos tres en el vehículo, no venía a alta velocidad porque si no nos matamos", relató Róger Cano, acompañante de la camioneta.

Al sitio se hizo presente agentes de tránsito de la Policía Nacional, quienes realizarían las respectivas investigaciones de las causas del accidente. Hay que resaltar que en el puente se encuentra una señalización de seda el paso.