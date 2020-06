Delincuentes cometen robo en iglesia de Los Brasiles

Foto: Robo de iglesia en Los Brasiles, Managua / TN8

Un robo valorado en al menos 500 mil córdobas perpetraron unos delincuentes en una iglesia ubicada la comarca Los Brasiles, del matadero Cacique tres cuadras al norte, media cuadra al este, en Managua.

Tras el descarado acto, la Iglesia Nueva Vida con al menos 10 años de ser fundada, perdió varios instrumentos musicales y equipos para sonido que recién habían adquirido.

Aviso a las autoridades

A primera hora de este viernes, los vecinos observaron que las instalaciones de la congregación estaban con los portones abiertos y curiosamente con unos instrumentos tirados. Al ver que no había nadie llamaron al pastor Ernesto Mora, quien se hizo presente y confirmó el robo.

"Aquí en la zona han estado robando iglesias y pues esto lo que nos dice es que no teníamos bien seguro ese portón. La verdad que no tenemos vigilante. Ya la gente no tiene temor de Dios", expresó la esposa de Mora.

Aparentemente el robo se dio en horas de la madrugada, entre las 12 y las 3 de la mañana, ya que vecinos aseguran que antes de la medianoche y pasadas las 4 de la mañana no escucharon nada, por lo que los delincuentes aprovecharon el descanso de los creyentes para cometer sus fechorías.

El pastor se dispuso a poner la denuncia con la Policía Nacional, la cual estará encargada de realizar investigaciones para dar con el paradero de los criminales.

"Dios sabe por qué pasan las cosas y confiamos en él y en su justicia, espero que la Policía Nacional dé con su paradero para que dejen de robar a las iglesias", dijo uno de los pobladores.