Joven de 18 años es encontrado muerto a orillas del Lago Cocibolca

En horas de la mañana de este jueves 25 de junio, pescadores que se encontraban en su faena diaria en las aguas del Gran Lago Cocibolca, sector Granada, encontraron el cuerpo sin vida de un ciudadano flotando baca abajo a orillas del malecón de la Gran Sultana.

El cuerpo encontrado fue identificado como José David Castillo Rosales de 18 años de edad, originario del barrio Campo de Aterrizaje #1 en Granada, quien desde la noche del miércoles se encontraba desaparecido, luego de salir con unos amigos.

“Él salió desde las 7 de la noche de ayer, él no llegó a dormir y nos preocupamos porque él siempre llega. Entonces lo comenzamos a buscar, fuimos a la policía porque nos imaginamos que tal vez estaba preso y estando ahí nos dijeron que había un ahogado y nos venimos a ver y sí era él”, dijo Silvio Canales, padrastro del fallecido.

Investigación del caso

Al lugar se presentaron miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos, Fuerza Naval y Policía Nacional, estos últimos encargados de realizar las investigaciones del caso.

El médico forense determinó que la principal causa de muerte fue sumersión, aun así, el joven presentaba golpes en el rostro, por lo que se investiga si fue producto de las rocas del lugar o mano criminal; la familia pide que se investigue a las personas con quien Castillo fue visto la última vez.

“Mi hijo nunca tuvo problema con nadie, siempre fue un chavalo bien aplicado pero él salió desde anoche y siempre llegaba a dormir a la casa. Por eso pido que la policía investigue a su amigo Edgar, porque ellos salieron juntos y ahora mi hijo está muerto y Edgar no aparece. Pido justicia”, dijo Katia Rosales, madre de José David.

En el lugar existen señales que alertan a los bañistas a no introducirse en las aguas de esa zona ya que no es seguro, pero será la Policía Nacional la cual a través de sus investigaciones determine si hubo o no mano criminal en tan lamentable hecho, que trae luto y dolor a una familia granadina.