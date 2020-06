Investigan supuesta agresión sexual contra una mujer en Managua

La fémina presuntamente fue violada por un sujeto identificado como Christopher Chacón / Fotografía: Bismarck Lugo-TN8

Desorientada, con golpes en la cara y el cuerpo permanecía una mujer de aproximadamente 40 años, en un barrio de Managua.

La fémina presuntamente fue violada por un sujeto identificado como Christopher Chacón, quien para lograr su cometido le propinó un golpe en la cabeza.

El hecho se registró en el sector de Las Américas II, con la dirección del supermercado Palí Las Mercedes, tres cuadras al norte, media abajo.

Relato de testigos

"Yo lo que recuerdo es que iba pasando por esta calle y él me llamó para tomar y yo accedí por que lo consideraba mi amigo, al calor de los tragos él se descontroló y me comenzó a querer quitar la ropa, y como ya no quise, me golpeó, me agarró del cuello y yo perdí el conocimiento. Me dio con algo en la cabeza, ya después de ahí no recuerdo absolutamente nada", contó la víctima de iniciales O.C.M.

Al relato de la joven se suma una fuerte alteración al orden público escuchada por vecinos y la presencia sospechosa de una camioneta, cuyo conductor se retiró del lugar.

Evidencias en la escena del presunto abuso sexual de la mujer con iniciales O.C.M. / Bismarck Lugo

"Eran como a las 2 de la mañana y logramos escuchar que una mujer se estaba quejando y lloraba, escuchábamos golpes. Después vimos que la estaba ahorcando contra la pared, y parece que ella le estaba diciendo cosas al hombre porque él le respondía '¿por qué me decís así? ¿qué te pasa?', y la golpeaba. Luego de eso escuchamos que vino una camioneta y se fue", añadió una testigo.

"Cuando estaba aclarando el día nos fuimos asomar y había sangre y el pantalón de una mujer, unas sandalias, una camisa y un brasier", concluyó la testigo.

Manchas hemáticas en la escena del presunto abuso sexual de la mujer con iniciales O.C.M. / Bismarck Lugo

Investigación policial

Al lugar se hizo presente la Policía Nacional quienes determinarán las verdaderas causas del suceso.

Chacón fue puesto bajo arresto y tendrá que responder por estas acusaciones en la Estación VI de Policía.