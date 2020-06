Implicado en detencion en Bolonia, Managua, comprueba su inocencia

Foto: Hombre detenido en Bolonia por unos delitos, demostró su inocencia / TN8

Sin culpa alguna resultó Roy Manfred Laguna Bolaños, un hombre quien había sido detenido este 23 de junio por la Policía Nacional bajo sospecha de delitos en Bolonia, Distrito III de Managua.

Laguna horas después quedó libre al demostrar su inocencia ante las autoridades de la institución del orden.

Declaración del ciudadano

“Se me llevó para investigarme, colaboré todo lo que pude con la Policía Nacional, me trataron súper bien, basado en todas las pruebas que ellos recopilaron (...) lo que quiero es aclarar mi nombre, que soy un muchacho trabajador y que no estoy involucrado en ningún delito de armas de fuego, contrabando, narcotráfico, nada de eso”, aseveró el señor Laguna Bolaños.

El señor Roy es propietario de una cerrajería y expresó: “Gracias a Dios no me veo en la necesidad de involucrarme en ninguna cosa ilegal”.

A su vez recomendó a la población a colaborar con las autoridades en sus investigaciones y destacó “El que nada debe, nada teme”.

Colaboración con autoridades

“La ley 406 del código procesal penal de Nicaragua establece que en uso de sus facultades la Policía Nacional tiene la autoridad para realizar cualquier tipo de investigación y detener a cualquier persona que se le presume sea involucrado en cualquier delito”, expresó el licenciado José María Soto Gómez.

Cabe destacar que Laguna Bolaños en compañía de su abogado agradecieron el trabajo de la Policía Nacional por comprobar su inocencia a través del proceso de investigación, de igual forma, aclararon que las armas que encontraron no eran de fuego, sino de balín utilizadas para su recreación.

El vehículo que ocuparon fue demostrado que no era utilizado para cometer acciones ilícitas.