Vehículo hace carambola y se estrella en frente de una casa en Batahola Norte

Foto: carro fue estrellarse contra unos árboles aparentemente el conductor iba estado de ebriedad/TN8

En una de las calles del barrio Batahola norte, un carro fue estrellarse contra unos árboles y a detener su marcha en el frente de una casa, causándoles daños menores, aparentemente el conductor y sus acompañantes iban estado de ebriedad.

Las personas que iban a bordo del vehículo dejaron el carro abandonado en el lugar de lo sucedido, aunque se supo que al llegar la policía, el conductor fue identificado y puesto en manos de las autoridades en lo que acaban las investigaciones.

En la calle donde se dio el hecho, había varias familias que aún celebraran el día del padre, mismos que tuvieron el susto de su vida al ver como se les venía el carro encima y de repente pierde el control hasta ir a detener su marcha y destrozar toda su parte delantera.

Conductor en estado de ebriedad

“Nosotros estamos aquí sentados de lo más tranquilos, cuando vemos que desde ya varias cuadras ese carro venía como alma que lleva el diablo, lo que hacemos fue quitarnos porque venía sobre nosotros; pero perdió el control y se fue a estrellar contra la casa, venían bien bolos, si entre todos los que se arrimaron los sacaron y se fueron, como son los mismos, sacaron todas las botellas para que no se diera cuenta la policía de que andaban bien bolos”, relató la señora Martha Soza, pobladora del lugar.

“yo creí que todos estaban muertos, porque no salían del carro. Yo estoy adentro y veo pasar el carro, me salgo y solo veo donde se está metiendo a la casa. Eso pasa por andar manejando a exceso de velocidad y bien bolos, de aquí mismo son esos chavalos”, dijo José Soza, testigo del accidente que afortunadamente no dejó personas lesionadas.

Los daños en la vivienda fueron leves; fue el vehículo el que quedó con todo el frente prácticamente destruido.