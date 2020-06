Capturan a adolescente por intento de robo en vivienda de Managua

Foto: El adolescente alegaba que sólo iba a pedir comida, no a robar/TN8.

Un adolescente fue capturado infraganti, cuando este intentaba ingresar a una vivienda supuestamente a robar. Habitantes del residencial Vista de Esquipulas lo amarraron y dieron aviso a las autoridades.

Las personas que lo capturaron aseguraron que este tipo de suceso ha sido frecuente y que los delincuentes en su mayoría son jóvenes que intentan ingresar a las viviendas para hacer de las suyas.

El joven se encontraba amarrado y llorando, repetía que él no intentaba robarle a nadie, que sólo pasa por la zona para pedir comida.

"Yo no se porque dicen que yo quería robar, eso es mentira no me da pena decir que no tengo que comer y por eso ando pidiendo, pero ellos me acusan de robar cuando no es así. Yo vivo cerca y sólo pasaba por aquí cuando me agarraron", expresó el adolescente señalado de intentar robar.

Los encargados de la seguridad en el lugar dijeron que ellos tienen un sistema de sensores de movimiento y detectaron a alguien queriendo ingresar a una de las casas, y al momento de verificar encontraron al joven quien no logró cumplir su cometido.

La aprehensión

"Nosotros detuvimos al chavalo porque quería ingresar a una de estas casas. Aquí tenemos un sistema para monitorear todas las áreas y vimos algo sospechoso que se movía queriendo entrar a una casa y procedimos a inspeccionar efectivamente era el joven. Esto es lamentable porque tan chavalos haciendo estas cosas, así que llamamos a las autoridades porque tienen que corregirse", comentó el encargado de seguridad.

Por su parte una patrulla de la Policía Nacional se presentó al lugar para trasladar al adolescente a una estación policial, y de esta manera realizar las investigaciones del caso.

En su informe semanal del plan Nicaragua Mejor, la Policía Nacional hizo del conocimiento a las familias nicaragüenses que se estará realizando un reforzamiento de patrullajes en los barrios, paradas y mercados para que la ciudadanía pueda sentirse segura.