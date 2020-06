León: Acróbata amateur escala torre eléctrica bajo efectos de sustancias

Foto: Una caída de esa altura podría haber provocado su muerte/TN8.

Como si se tratara de un mal efecto en alguna droga alucinógena, un joven de identidad desconocida subió a una torre eléctrica de unos 25 metros de altura aproximadamente. El hecho sucedió en el km 15.5 de la carretera vieja a León.

Te puede interesar: Capturan a sujetos mientras desarmaban caponera en el Mercado Oriental

Una habitante del sector fue quien reportó el inusual hecho, misma que alegaba que es primera vez que sucede algo así. "Yo salí como a las 8 de la mañana, me asomé por ahí y vi que estaba el muchacho. A mi me da miedo que el joven se caiga de ahí, porque no creo que viva para contarlo".

Los pobladores del sector temían por la vida del joven, ya que existía la posibilidad de que él cayera, producto de la insolación o diera un mal paso y se resbalara, mismo que debido a la altura de la antena, podría perder la vida producto del impacto.

Foto: Una caída de esa altura podría haber provocado su muerte/TN8.

Las intenciones del joven al subir en dicha torre no se conocían, sin embargo el peligro que implica subir a tal altura y sin ningún tipo de protección puede ser letal. Afortunadamente el individuo salió ileso de su proeza.

Consumo de sustancias

Más tarde el joven bajó fácilmente y se retiró del lugar como si nada hubiese pasado. Supuestamente muchos jóvenes que habitan en este sector consumen diferentes tipos de drogas alucinógenas, esto demuestra que el consumo de las mismas altera notablemente el razonamiento lógico de los consumidores.

El Gobierno con apoyo de instituciones como la Policía Nacional ejecuta una serie de planes para evitar que los jóvenes caigan en el flagelo de las drogas. Entre ellos el plan "Mi Vida sin Drogas, Paz y porvenir" el cual contempla objetivos y líneas de acción para trabajar esencialmente con los protagonistas en la prevención de adicciones a drogas.