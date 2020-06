Capturan a sujetos mientras desarmaban caponera en el Mercado Oriental

Foto: Desarme de caponera en el Mercado Oriental / TN8

A plena luz del día cuatro sujetos fueron capturados infraganti, desmantelando una caponera en el sector de El Calvario del Mercado Oriental, aparentemente pretendían vender las piezas y ya tenían al comprador perfecto, mismo que estaba colaborando con el desarme.

Al parecer la caponera fue robada y ellos la trasladaron hasta ese lugar que según ellos consideraron "seguro" para cometer su fechoría, sin embargo nunca se imaginaron que su plan maestro les saldría mal.

Los individuos responden a los nombres de Edwin Duarte de 23 años, Gerardo Salinas de 28 años, Lesther Medal de 32 y Carlos Garcia de 33; este último era el que pretendía comprar las piezas y venderlas en un tramo de repuestos donde según él trabaja.

Uno de ellos alegaba que solo se acercó a "curiosear" pero que nunca cometería un robo como ese. "Yo estaba parado ahí cerca, no se porqué me están metiendo en ese rollo, de la nada aparecieron los policías y me llevaron", dijo uno de los detenidos, tratando de justificar su supuesta inocencia.

Los delincuentes fueron remitidos al complejo policial Ajax Delgado, donde estarán en prisión preventiva mientras esperan ser llevados ante un juez competente para que dicte su sentencia, tomando en cuenta todas las evidencias ocupadas.

Seguridad ciudadana

Día a día agentes del orden patrullan por los sectores más concurridos de la capital, esto con el objetivo de mantener las calles libre de delincuentes como estos.

De esta manera la Policía Nacional reafirma su compromiso con el pueblo nicaragüense en continuar resguardando la seguridad y tranquilidad de las familias y comunidades.