Caponera se vuelca al invadir carril cerca de la Rotonda El Güegüense

La imprudencia de invadir carril fue la aparente causa de un accidente de tránsito, donde el conductor de una caponera y una pasajera resultaron lesionados; el hecho se registró el viernes en las cercanías de la Rotonda El Güegüense, en Managua.

Se presume que el chofer de la caponera iba aventajando a otros vehículos, y al ver que de frente circulaba un taxi intentó regresar a su carril bruscamente para no colisionar de frente, pero terminó impactando en el costado izquierdo de un microbús que viajaba en su preferencia.

Testigos aseguran que el conductor del microbús iba a una velocidad moderada y en su preferencia, pero como es de costumbre en algunos caponeros que aventajan e irrespetan las señales de tránsito, es que se dio este percance vial.

Declaraciones

"Yo venía transitando normal verdad y un taxi de pronto frenó así que lo único que podía hacer era esquivarlo y me fui contra la vía. Gracias a Dios el del microbús se detuvo, si no quien sabe lo que fuera pasado, yo venía con una pasajera que resultó lesionada, pero afortunadamente no es nada grave", dijo el conductor de la caponera.

La pasajera quien se dirigía a su centro de trabajo fue la que se llevó la peor parte, resultando con un trauma en la cabeza y golpes en distintas partes del cuerpo; de igual forma el conductor de la caponera recibió golpes leves en el cuerpo tras el impacto.

Una unidad de Cruz Roja Nicaragüense le brindó primeros auxilios a los accidentados y la mujer fue llevada a una clínica privada para ser valorada por médicos.

En el lugar valoraron al conductor de la caponera, quien afortunadamente no ameritó traslado a un centro asistencial.

Por su parte agentes de Tránsito Nacional se apersonaron al lugar para realizar entrevistas, levantar el croquis del percance vial y determinar la responsabilidad de ambos conductores.

Para evitar este tipo de accidentes recuerde mantener una actitud responsable al volante y de esta manera cuidar su vida y la de los demás.