Crimen en Sutiaba fue por 10 córdobas, asegura sobreviviente

Foto: Sobreviviente del ataque violento que acabó con la vida de un hombre en Sutiaba, León / TN8

Un hecho sangriento ocurrió el pasado domingo en Sutiaba, en el departamento de León. Este crimen la Policía Nacional lo logró esclarecer en menos de 24 horas, al capturar al autor intelectual del homicidio en perjuicio de Harold Iván Mendoza Méndez.

Por su parte Marlon Javier Pérez Zamora, de 26 años y originario de Sutiaba, fue lesionado por el detenido, quien afirma que todo ocurrió porque la víctima se negó a darle 10 córdobas al victimario.

Relato de los hechos

"Nosotros estábamos tomando desde temprano, desde las 2 de la tarde, ya casi 3, algo así. Ideay de repente llegó ese individuo pues, ese Osvaldo que se llama, diciéndole a 'Chopa' que le diera 10 córdobas y 'Chopa' pues le dijo que no. Entonces ahí comenzó a discutir con él, entonces él se mete para la casa y va sacar un cuchillo, pero 'Chopa' no lo mira, y él solo se le arrima. 'Ajá' le dice, '¿cómo es?'. Le saca el cuchillo y se lo pega", comenta Marlon.

Foto: Sobreviviente del ataque violento que acabó con la vida de un hombre en Sutiaba, León / TN8

"Yo miro que cae, yo quiero auxiliarlo le dije: '¡ideay, fregaste al maje (sujeto)!' y me dice, '¿ideay qué?' y me sigue con el cuchillo. Me voy para atrás y me pegó el jincón y el maje (sujeto) sale corriendo. Y ahí me estaban auxiliando a mí varias personas, entre ellos unos vecinos y un bróder (amigo) de nosotros que iba pasando. En un carro nos montó y nos llevó al hospital. Yo digo que ese hombre ese día andaba drogado, todo pasó casi a las 4 de la tarde del pasado domingo, él llego que le regaláramos un trago y se lo dimos y después llegó que le dieran 10 córdobas", afirmó.

"Siento que me dio una segunda oportunidad. Yo tenía más de ocho años de conocer a 'Chopa', no era conflictivo", finalizó Marlon Pérez.

En contra del detenido Osvaldo Danilo Báez Vílchez, abundan las pruebas para el inicio de un proceso judicial.