No respetar una señal de alto provoca colisión en Monseñor Lezcano

Foto: Testigos aseguraron que los accidentes en ese sitio son frecuentes/TN8.

El irrespeto a la señal de alto fue lo que supuestamente provocó que el conductor de un taxi colisionara a un motociclista identificado como Arturo, los hechos se dieron el barrio Monseñor Lezcano, cerca del hospital Salud Integral Managua.

Testigos de la localidad aseguran que en esa zona es muy frecuente que sucedan accidentes de tránsito, por que hay conductores que no acatan las medidas de seguridad.

"Aquí siempre suceden accidentes, lo que pasa es que aquí no ponen reductores de velocidad. Lo que yo escuché fue un gran golpe y entonces me regresé, y vi que el muchacho estaba en el suelo tirado", comentó Celso Vado.

"Yo venía en mi moto, en mi preferencia y traía mi casco de seguridad, y por más que le pité y le pité y me dio el golpe. Mi reacción fue levantarme ahí no más, pero me dijeron que era malo y me quede ahí en el suelo", concluyó Arturo.

Primeros auxilios

Al lugar se hicieron presentes miembros de la Cruz Roja Nicaragüense, para atender a Arturo, sin embargo aseguró sentirse bien y que solo fueron daños materiales de su motocicleta, y el susto que se llevó, por que lo que no ameritaba ser trasladado a ningún centro médico.

Sin embargo, los cruzrojistas instan a que se realice un chequeo para descartar golpes internos.

Según agentes de tránsito cada vez son más los incidentes que involucran a motocicletas y conductores en general, es por ello que se imparten charlas acerca de la seguridad vial, con el fin de dar a conocer los riesgos que se pueden sufrir al no respetar las señales viales.

Autoridades policiales recuerdan a la población el uso importante del casco de seguridad, al igual que el cinturón ya que de esta manera que se podrá evitar incidentes como este que oportunamente en esta ocasión no hay víctimas que lamentar, solo daños materiales.