Un muerto, un herido y otro detenido en Sutiaba, León

Un grupo de supuestos amigos estaban tomando licor en el sector El Tamarindón, en Sutiaba, en el departamento de León, y lo que comenzó con un momento ameno terminó en tragedia, ya que cayendo la noche, al calor de los tragos salieron a relucir viejas rencillas entre dos de los involucrados en la mesa de tragos.

Como resultado de tomar en exceso alcohol se reportó una persona muerta, una herida de gravedad y un detenido; en la fuerte discusión Eduardo Danilo Narváez Vílchez, alias "Cornelio", le propinó una estocada mortal a Harold Iván Mendoza.

En medio de la fuerte discusión también resultó herido y se encuentra delicado en el hospital una tercera persona, identificada como Marlon Javier Zamora.

"No era de diario tomar, quizás los fines de semana, no es que tomaba diario. Ellos pasaron ahí creo desde las 10 de la mañana del domingo tomando, pero estaban tranquilos, no se sabe cuál fue el problema. Después, de repente se agarraron y cuando nosotros salimos, solo oímos lo gritos ahí, pero ya el 'maje' (sujeto) ya hasta se había ido", afirmó uno de los habitantes del sector El Tamarindón, que por seguridad omitió su nombre.

"Él murió, dicen que desde cayó en la esquina estaba muerto, pero en un intento por ayudarlo lo llevaron al hospital. El difunto es conocido de este sector", agregó este vecino.

Una vez dado a conocer el caso a través del número 118 de la Policía Nacional, efectivos del departamento de Criminalística de la institución del orden público se desplazó a la escena del crimen para realizar las respectivas investigaciones sobre este hecho, levantando entrevista con posibles testigos.

Se tiene información que el hecho ocurrió en las afueras de la casa del victimario.