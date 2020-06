Asaltantes "experimentados" se llevan un botín de 5 mil córdobas en Motastepe

Agentes de la Policía Nacional están tras la pista de esta banda criminal /Foto: TN8

5 mil córdobas en efectivo, fue el botín que unos ladrones lograron perpetrar a unos trabajadores de una empresa distribuidora de agua embotellada; el hecho sucedió este sábado en en barrio Motastepe, ubicado en el Distrito 3 de Managua.

Los sujetos siguieron la ruta de los repartidores, hasta poder interceptarlos mientras entregaban un pedido, al lugar llegaron 2 de los supuestos 5 individuos, encañonaron al conductor y lo despojaron de dicha cantidad.

"Yo vi un carro gris, con 5 personas, esos asaltaron a los del camión de la Fuente Pura, sujetos así siempre pasan, aquí son las 8 o 9 de la noche y están pasando sujetos así, aquí esta zona es bien peligrosa, hasta en moto andan robando", aseguró un habitante de la zona.

Armados con revólveres con mascarilla y guantes, los maleantes abordaron al conductor y bruscamente lo intimidaron, apuntándole a la cabeza mientras lo bolsearon y lo despojaron de sus pertenencias.

"Yo estaba esperando que mis ayudante entregaran el pedido, ellos estaban despachando 4 botellones de agua, yo apagué el camión, en eso se acercaron velozmente, abrieron la puerta del camión, me intimidaron violentamente, eran 3 individuos los que se acercaron, era un vehículo Toyota, modelo Corola como del 95 o 98, supuestamente andaba 5 parece que 2 de ellos los quedaron esperando a una cuadra de aquí, a los que me asaltaron, me bolsearon y me quitaron la cartera", relató la víctima.

Al parecer estos asaltantes son experimentados en el ámbito, y tomaron todas las medidas para que su atraco fuera exitoso y a la vez no dejara rastro alguno de su presencia.

En las últimas semanas se ha dado una serie de robos con el mismo modo operativo, y agentes de la Policía Nacional están tras la pista de esta banda criminal, para proceder con la desarticulación de la misma, y mantener a los trabajadores que se ganan el pan de cada día seguros mientras ejercen sus labores.