Buscan a hombre que no regresó tras salir a pescar en Moyogalpa

Foto: Lago Cocibolca, donde desapareció un hombre de 50 años que salió a pescar / TN8

Un equipo de búsqueda conformado por tres efectivos de la Fuerza Naval de Nicaragua, haciendo uso de un medio acuático, iniciaron la mañana de este lunes 8 de junio las labores de búsqueda del ciudadano Edman Mayorga Cruz, de 50 años de edad, quien desapareció el domingo en las aguas del Lago Cocibolca, en el municipio Moyogalpa, en la Isla de Ometepe.

Según lugareños el hombre alquiló un bote de remos para satisfacer sus antojos de pescado, por lo que se introdujo al lago para realizar faenas de pesca, sin embargo no se le ha vuelto a ver.

Detalle del suceso

"Ayer aquí había una actividad que hacen todos los domingos, entonces al hombre lo miraron que alquiló un bote y se metió a pescar. Él no es pescador de oficio, solo se metió a pescar para hacer una sopita entonces ya no lo volvimos a mirar salir. No aparece ni él, ni el bote", dijo Yoni Chavarria, testigo que habita en el sector en donde ocurrió el suceso.

Foto: Edman Mayorga Cruz, hombre desaparecido en las aguas del Cocibolca / Cortesía

Otros testigos refirieron que el hombre se introdujo al lago en estado de ebriedad; una de las hipótesis que los lugareños manejan es que el hombre se durmió en el bote y fue arrastrado por los fuertes vientos.

Cabe mencionar que las autoridades desde ya están investigando este hecho para dar con el paradero de Edman Mayorga, quien lleva desaparecido más de 20 horas sin que los familiares tengan noticias del mismo.

De momento la Fuerza Naval y Policía Nacional se encuentran trabajando en este caso.

Familiares del desaparecido tienen la fe puesta en Dios para que su familiar aparezca con vida, y que esto no pase de ser un susto del cual luego puedan recordar sin mayor luto ni dolor.

Este hecho se registró exactamente en el sector del puerto lacustre del municipio Moyogalpa.