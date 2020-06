¿Ladrones o víctimas? Extraño robo de celular en la Ruta 110 de Managua

Foto: Supuesto ladrón que fue amarrado mientras llegaban agentes policiales / TN8

Una mujer cuyo nombre evitó revelar, aseguró categóricamente que fue víctima de robo este lunes en una unidad de transporte que cubre la Ruta 110 en Managua.

Lo extraño es que al entregársele el equipo no logró descifrar el patrón de desbloqueo. "Yo no me le sé el patrón, es de mi hermana, ahí ténganlo, van a ver que es de ella. Yo no necesito andar robando", dijo molesta la mujer.

El presunto ladrón es Eliezer Xavier Morán de 18 años, quien permanecía atado a una estructura de hierro, en la Colonia 14 de septiembre.

Foto: Celular que fue robado dentro de la unidad de transporte en Managua / TN8

"Nosotros venimos en el bus, mi pareja trae el teléfono en la mano, entonces el chavalo este que también viene en el bus se lo arrebata y sale corriendo. Le dimos persecución, un señor de un carro nos ayudó y otro señor, ese que está en la moto", finalizó la presunta víctima.

Morán asegura ser chatarrero y habitar en el barrio Lomas de Guadalupe. "Ellos son los ladrones, a mí me comenzaron a seguir de la nada, yo venía en el bus y a la impresión me siguieron, mire que ni lo pudieron desenllavar; yo ando recogiendo chatarra", dijo Morán, quien está consciente que está situación le podría traer ventaja frente a sus acusadores.

En una patrulla policial fueron trasladados los implicados para esclarecer el suceso.

Según las autoridades policiales, este tipo de actividades delictivas incrementan en horas pico y más del 60% de asaltos en buses se comete con cuchillo.

Recomendaciones

Foto: Presunto ladrón amarrado para mientras llegaban agentes policiales / TN8

- Sea discreto, no exhiba celulares, tabletas, relojes o cualquier otro objeto llamativo.

- Es importante que su bolso o mochila lo porte únicamente en la parte delantera ya que los delincuentes se han dado a la tarea de cortar las carteras para sacar con más facilidad lo que hay en su interior.

- Viajar en los últimos asientos lo vuelve más propenso a ser atacado por un criminal, peor si está armado.

- Evite dormirse en el bus, esto le podría traer desventaja al momento de sufrir un robo.

- En caso de ser atacado no confronte a los delincuentes ya que la reacción del criminal podría ser violenta y traer consecuencias peores.