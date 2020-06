Managua: Desatender señal de Alto provoca fuerte accidente

Irrespetar Alto produce acidente de tránsito en el barrio Campo Bruce, Managua /Foto: TN8

Vivos de milagro resultaron el conductor y la acompañante de una motocicleta, que fueron impactados por un camión, en horas del mediodía de este sábado, de los semáforos del Bóer, tres cuadras arriba, barrio Campo Bruce, Managua, estos a su vez arrollaron a dos mujeres que cruzaban la vía.

El conductor de la motocicleta responde al nombre de Héctor Linares Gutiérrez, de 21 años, quien según testigos a exceso de velocidad se paso la señal de Alto de sur a norte, siendo impactado por el camión que circulaba de oeste a este.

Irrespetar Alto produce acidente de tránsito en el barrio Campo Bruce, Managua

Junto a el viajaba de pasajera la joven Estephany Briguer, de 21 años, ambos resultaron lesionados.

Las dos mujeres que fueron arrolladas por los motociclistas responden a los nombres de Wendy Fabiola Quintanilla, de 19 años y Selena del Rosario Quintanilla, de 21 años, ambas hermanas esta última la más delicada.

“Yo vengo en mi preferencia de abajo hacia arriba, miro que las dos mujeres van a cruzar y bajo la velocidad, de repente los de la motocicleta venían a toda velocidad y se pasan el Alto, yo los traté de capear pero les di y salieron directo donde iban caminando las dos mujeres y se las pasaron atropellando“, manifestó Reynaldo David Guadamuz, de 37 años, conductor del camión.

“Vengo de sur a norte, hay un Alto y bajo la velocidad, yo me fijo en las dos mujeres, les pito pero no logré ver el camión y me dio y después me las pase llevando porque iban en media calle“, dijo el conductor de la motocicleta, Héctor Linares.

Atención prehospitalaria

Los cuatro lesionados recibieron los primeros auxilios por parte de Cruz Roja Nicaragüense, los motocicletas y una de las mujeres arrolladas presentaban golpes y escoriaciones en diversas partes del cuerpo y solo una fue trasladada a un centro hospitalario al presentar una posible fractura.

“Presenta una posible fractura en el tercio distal de la pierna izquierda más golpes y escoriaciones en el cuerpo la vamos a trasladar al hospital Manolo Morales, los demás quedaran atendidos en el lugar“, dijo Gabriel Barberena, paramédico de Cruz Roja.

El motociclista fue trasladado a la estación policial del Distrito I en calidad de detenido, mientras se determina su responsabilidad en el accidente.