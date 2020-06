Tres sujetos roban 98 mil córdobas en el barrio Cristo El Rosario

Foto: Foto: La víctima realizaba pagos para la DGI/TN8

98 mil córdobas en efectivo que serían ocupados para el pago de unos trabajadores, fue lo que tres sujetos con arma en mano y abordo de un vehículo lograron perpetrar a un joven de 19 años, que acompañaba a su padre a realizar diversos pagos con ese dinero.

El vehículo en el que viajaban era un toyota modelo Corola color blanco, placa M285053, y de esta última se conoció extraoficialmente que es robada, por lo tanto se complicaría el proceso policial para localizarlos.

"Ellos estaban parqueados a una cuadra, luego ellos se acercaron sigilosamente y se bajaron con armas, nos dijeron que nos metieramos a nuestras casas. El que nos intimidó era un hombre recio, a ellos los estaban esperando ya", adujo un testigo.

En el lugar habían varios ciudadanos que estaban comprando en una farmacia, y a todos los intimidaron con un arma 9 milímetros para cometer su delito, quitarle las llaves al joven, y darse a la fuga.

Gran pérdida

"Yo estaba despachando, el Señor estaba haciendo unos pagos, entonces de la nada aparecieron esos tres hombres, y nos encañonaron. Dijeron que no nos volviéramos, andaban con mascarillas y no pudimos ver bien sus caras, nos quedamos quietos y ellos realizaron el robo, todo fue en cuestión de segundos, al inicio pensé que era mi farmacia el objetivo, pero no, ellos venían siguiendo al Señor", relató una testigo.

"Nosotros veníamos del banco de traer el dinero de la planilla, entonces aquí estábamos realizando unos pagos para la DGI. Ellos venían en un carro blanco al cual le tomamos la placa, fue una pérdida total", dijo el papá de la víctima.

"Vinieron, se bajaron del vehículo, robaron lo que tenía en mano y se dieron a la fuga. Eran tres sujetos, todos armados y bien vestidos, andaban en un vehículo Corola blanco y con vidrios polarizados", relató la víctima.

La Policía Nacional está tras la búsqueda de los sujetos, mismos que ya han cometido diversos atracos en diferentes puntos de la capital, con el mismo modo de operar, alquilar vehículos y cambiar las placas para no ser rastreados.