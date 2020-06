Accidente de tránsito con saldo de una persona lesionada en Matagalpa

Foto: El accidente se dio por el sector de SINSA/TN8

La tarde de este jueves en una de las calles de mucho tráfico vehicular en Matagalpa, se registró un accidente de tránsito, donde se vieron involucrados una moto y una camioneta Hilux de una cabina.

El suceso se dio cuando el conductor del vehículo de cuatro ruedas salía de hacer una compras de un establecimiento comercial ferretero (SINSA), en este sector se aparcan vehículos a ambos lados, él se encontraba en la parte derecha cuando quiso salir venía el motociclista, impactando en la parte derecha del automotor.

Foto: El lesionado es un profesor, quien fue trasladado al hospital/TN8.





El lesionado es un profesor que trabaja para el Ministerio de Educación en el municipio San Ramón, corresponde al nombre de David Vallejos quien fue atendido por miembros de la Cruz Roja de esta ciudad, quienes lo trasladaron al hospital escuela César Amador Molina, ya que presentaba posible fractura en uno de sus pies.

La responsabilidad

“Yo venía en mi preferencia, cuando este Señor salió de repente, ya no lo pude capear porque estaba demasiado cerca. Acababa de salir del trabajo y me vine a echar gasolina y me dirigía hacia mi casa y me paso esta tragedia”, aseguró el lesionado cuando era trasladado al centro asistencial.

Por su parte el conductor de la camioneta de nombre Marío Hernández Herrera, admite parte de la responsabilidad. “Yo vengo saliendo de hacer unas compras, miré hacia atrás y no venía nadie y como tengo otra camioneta adelante me salgo, en eso venia la moto, él venía a toda "madre" (rápido), como muestra de eso del impacto salió por encima de la trompa de la camioneta, sinceramente no lo miré, yo se que el de la otra camioneta y yo estamos mal estacionados, pero también el que viene en la moto venía rápido”, aseguró.

Hasta el lugar llegaron los agentes de tránsito, quienes a través de las investigaciones determinarán quién tiene de la responsabilidad del accidente y así asuma lo ocurrido.