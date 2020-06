Hombre muere al caer del techo de una vivienda en la Colonia Morazán

Foto: El hombre de 43 años de edad falleció al caer de un techo, luego aparentemente sintiera un mareo / TN8

El ciudadano de nombre Maycol Bran de 43 años de edad, falleció este martes de manera casi instantánea al caer bruscamente de un techo, en la ciudad de Managua, cuando pretendía bajar del mismo pero perdió el conocimiento producto de un mareo.

"Yo no estaba en la casa, pero a mí me informaron que el señor se había caído del techo, entonces inmediatamente me vine y efectivo él estaba en el suelo ensangrentado. Alguien lo tocó y dijo que tenía pulso pero muy leve, pero posteriormente perdió totalmente los signos vitales, parece que el golpe producto de la caída fue mortal", dijo Marco Antonio Suárez, dueño de la vivienda donde Bran realizaba los trabajos.

Trágico accidente

El hombre originario de Ciudad Sandino se movilizó hasta la Colonia Morazán en compañía de su cuñado para realizar trabajos de mantenimiento y así ganarse el pan de cada día para su familia, pero lastimosamente su jornada laboral concluyó de la manera más inesperada.

Foto: Agentes policiales en la zona de la Colonia Morazán, tras la muerte de un hombre que cayó de un techo / TN8

"Yo estaba aquí trabajando, estaba cortando unas láminas y él bajó y me llamó un vecino y me dijo que se había caído. Cuando yo voy a verlo él estaba convulsionado, no sé si se mareó o se resbaló y cayó de espalda. Fue fulminante la caída", relató su cuñado Jonathan Suárez.

Autoridades de la Policía Nacional y una unidad de la Cruz Roja Nicaragüense se presentaron al lugar del triste suceso pero desafortunadamente ya no presentaba signos vitales, y serían médicos de Medicina Legal los que se llevarían el cuerpo para realizar la debida autopsia y determinar la causa de su deceso.

Es por ello que siempre que realizamos trabajos de esta índole debemos tomar las precauciones necesarias, ya que hasta el mínimo descuido puede significar un peligro para nuestra vida.