Mujer embarazada grave tras accidente en Paso a Desnivel de la Centroamérica

Ana Susana Villalta, de 23 años, regresaba de su control de embarazo de un centro de salud capitalino y ya iba rumbo a su vivienda en la comarca San Isidro, sin pensar que sería protagonista de un accidente de tránsito, ocurrido la mañana de este martes, en el Paso a Desnivel de la Centroamérica.

La mujer con seis meses de gestación iba de pasajera en una motocicleta conducida por su esposo Saúl Rivas, de 20 años, quien también resultó lesionado. Fueron impactados por detrás por un vehículo que circulaba en la misma direccion de norte a sur.

Después de impactarlos y tirarlos al asfalto, el carro Hyundai, color celeste, placa M 237-189, conducido por Frankling Palacios de 29 años, perdió el control hasta subirse al boulevard y cruzar al otro carril, donde impactó contra otro carro que circulaba en sentido contrario.

Declaraciones de involucrados

"Venimos de un centro de salud, ella está embarazada. Venimos de norte a sur pero el del carro nos dio por atrás, nos botó y salió descontrolado al otro carril y se estrelló contra ese otro carro que viene de sur a norte en su vía", manifestó Saúl Rivas, quien resultó con el hombro izquierdo dislocado y posible fractura en la pierna del mismo lado.

"Vengo como a 60 (kilómetros) por hora, perdí la dirección del carro, para no darle de lleno giré el timón, medio les pegué y después me crucé al otro carril y choqué con otro carro. No sé qué pasó, si este carro ni viejo es y siempre le doy el chequeo mecánico. Gracias a Dios que capeé a la muchacha que está embarazada", dijo nervioso Frankling Palacios, quien iba a su centro de trabajo en Carretera a Masaya.

El matrimonio se transportaba en una motocicleta Serpento, roja con negro, placa M 113-837; el otro carro cuyo conductor afortunadamente resultó ileso es un Toyota, negro, placa M 286-465.

Atención a los afectados

La joven quien corría el riesgo de perder su embarazo, después de ser atendida por miembros de la central de ambulancia del Ministerio de Salud, fue trasladada al Hospital Manolo Morales y su esposo en una unidad de Cruz Roja Nicaragüense.

Agentes de Tránsito Nacional levantaron la escena del percance vial y el conductor del carro fue trasladado en calidad de detenido a la Estación V para determinar su responsabilidad en el accidente.