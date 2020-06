Roban por tercera vez en una vivienda de la Colonia Independencia

Foto: Sustrajeron un televisor, dos sillas mecedoras y varias plantitas de cactus/ TN8

Amparados bajo la oscuridad y el ruido de la lluvia varios delincuentes, la madrugada de este lunes, ingresaron en una vivienda ubicada de los semáforos del Zumen, 6 cuadras al sur, colonia Independencia, Managua y sustrajeron un televisor, dos sillas mecedoras y varias plantitas de cactus.

Para ingresar los ladrones forzaron el candado del portón principal por donde sacaron lo robado.

Foto: Los ladrones forzaron el candado del portón principal/TN8.

“Nos dimos cuenta hasta en la mañana que mi hija iba para su trabajo, el candado estaba forzado y pues buscamos las cosas y ya no estaban, un TV, dos sillas mecedoras, una de madera y otra de mimbre, y varias plantitas de cactus. Se intentaron llevar mi adorno de foca, pero como es pesada seguro no pudieron“, manifestó la víctima, Doña Sagrario Carvajal.

“Yo no vivo aquí ella es mi mamá me aviso del robo y la vine a ver, los perritos que tiene estaban adentro, pero aquí ya varias veces se le han metido, ahora fue por aquí, el portón estaba violentado“, manifestó el hijo de la víctima, quien prefirió no brindar su nombre.

Foto: Los agentes del orden sugieren reforzar la seguridad de las viviendas/TN8.

Robo por tercera ocasión

Según la víctima, Doña Sagrario Carvajal, de 72 años de edad, con esta es la tercera vez que se convierte en blanco de los amigos de lo ajeno, ya en las otras dos ocasiones le robaron otras sillas plásticas, plantas y adornos del porche.

La Policía Nacional del Distrito III investiga el caso para tratar de dar con la identidad de los ladrones, quienes se presume sean del mismo sector.

Los agentes del orden sugieren reforzar la seguridad de las viviendas para evitar ser víctima de robos con fuerza.

La institución del orden por su parte a redoblado los planes operativos y de vigilancia y patrullaje en horas picos, noche y madrugada, para reducir los índices delictivos principalmente los robos en sus diversas modalidades.