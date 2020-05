Taxi arrolla a hombre y accidente queda captado en una cámara de seguridad

Muchos enfermos son abandonados a su suerte por la misma familia, deambulan en las calles, con el riesgo de morir de hambre o atropellados /Foto: TN8

Una cámara de seguridad instalada en una vivienda de Villa Libertad, captó el momento en el que un hombre que aparenta estar relajado sobre una vía principal, es arrollado por un vehículo taxi cuyas características resultan imposibles de identificar.

El hombre al parecer tiene problemas mentales y circula desde hace pocos días en las calles de Villa Libertad.



"No tiene mucho de andar por aquí, no lo conocemos, no sabemos de dónde sea su familia, pero si el esta mal de su cabeza, es una lástima su situación", dijo una mujer que labora en un establecimiento de pollos, que no reveló su nombre.

#Nicaragua | Cámara de seguridad instalada en una vivienda de Villa Libertad, captó el momento en el que un hombre es arrollado por un vehículo taxi pic.twitter.com/xC3wmLkxZT — TN8 Nicaragua (@canaltn8) May 31, 2020

Las heridas son visibles en su cabeza y rostro, mismas que han cicatrizado con el pase de los días, lo cierto es que para habitantes de la zona, lo ideal sería remitirlo a un centro donde le brinden lo necesario para controlar su estado mental.

"A todas luces" se reconoce la imprudencia del descontrolado hombre al evitar el accidente, sin embargo no se sabe a ciencia cierta si el obrero del volante se prestó a ayudarle o si se retiró del lugar.

Expuestos al peligro

Muchos enfermos son abandonados a su suerte por la misma familia, deambulan en las calles, con el riesgo de morir de hambre o atropellados.

Afortunadamente este hombre vive para contarlo, personas bondadosas del sector le regalan comida y ropa. Si usted lo conoce o sabe quienes son sus familiares hágales saber que el se encuentra sobre la calle principal de Villa Libertad.

El hombre es de tes morena, estatura baja, ojos claros, usa chinelas azules, una camisa negra y un pantalón del mismo color.