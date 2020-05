Motociclista resultó con lesiones tras ser arrollado por un taxista en Managua

El motociclista circulaba de norte a sur en su preferencia y se dirigía a su centro de labores /Foto: TN8

Irrespetar una señal de Alto y conducir en aparente estado de ebriedad, fue la principal causa que ocasionó este accidente de tránsito, donde el motociclista involucrado salió ileso de milagro, el hecho ocurrió este domingo en el barrio La Luz en Managua.

"Yo vengo en mi carril, no venía rápido, de pronto el taxi me impactó, y a como estas viendo el tiene el alto, yo solo sentí el impacto y salí dando vueltas y la moto quedó debajo del taxi, afortunadamente solo fueron golpes, claro, me duelen las costillas pero estoy bien", dijo Jhony Garcia, afectado.

El motociclista circulaba de norte a sur en su preferencia y se dirigía a su centro de labores, mientras el taxista venia de oeste a este, dispuesto a iniciar su día de trabajo tras el volante, pero lastimosamente no se percató de la presencia del motociclista y su día no concluyó a como el lo esperaba.

"Yo vengo directamente de abajo hacia arriba, yo me fijo a un lado y no viene nadie, yo no me percaté que el venía "desmangado" cuando me percaté, solo fue el impacto. Gracias a Dios él solo presenta golpes leves en su cuerpo", adujo Octaviano Obando, taxista.

Atención pre-hospitalaria

Una ambulancia de la Cruz Roja se hizo presente al lugar para atender al motociclista quien no ameritó traslado, mientras agentes de tránsito investigan el hecho para determinar la responsabilidad de cada conductor involucrado en este hecho.

Incidentes como estos pueden prevenirse si los conductores acatan todas las recomendaciones que brinda el departamento de Tránsito Nacional, como ser cortés con los demás conductores, si ingiere licor, no tomar el volante de un vehículo y respetar cada señal vial en las carreteras.