Capturan a sujetos por traficar chocoyos y jabones en Managua

Foto: Chocoyos que fueron recuperados de dos sujetos que los vendían ilegamente por Managua / TN8

Dos sujetos identificados como Jonathan Borge y José René Somoza, fueron detenidos la mañana de este viernes, por traficar de manera ilegal con chocoyitos y jabones líquidos; el hecho tuvo lugar en el sector de Waspán Sur, en Managua.

"Mirá hermano estos animalitos son domésticos, pero nos detuvieron por que dicen que no andamos permiso para hacerlo y yo no sabía que tenía que solicitarlo, pero yo no le ando haciendo daño a nadie, ando trabajando y los jabones son de uso personal", afirmó José René Somoza.

Foto: Policía captura a dos sujetos que vendían de forma ilegal chocoyos y jabones / TN8

Al lugar se hicieron presentes agentes de la Policía Nacional, quienes trabajaron para lograr la captura de manera exitosa. Los dos sujetos fueron trasladados al Distrito VI de la capital.

"Estos chocoyitos no los cazamos nosotros, esos nos los traen para que después los vendamos, pero no sabía que hacerlo era ilegal, los jabones igual, me los dieron para que los venda, yo no ando robando", comentó Jonathan Borge, quien según fuentes policiales ya tiene roces con la justicia.

"Yo vi a estos dos todos raros con los animalitos pero no les puse mente, porque yo pensé que era legal, porque más veces pasan vendedores como ellos haciendo lo mismo y como no me afecta no lo denuncio, pero ahora ya sé que es algo que está mal. La próxima vez que vea a alguien vender un animalito lo voy a denunciar para que vengan a ver si es legal o no", sostuvo un habitante de la localidad, que prefirió estar en el anonimato.

Foto: Policía captura a dos sujetos que vendían de forma ilegal chocoyos y jabones / TN8

No dude en denunciar casos similares

Las autoridades hacen un llamado a la población en denunciar todo acto de crueldad contra los animales, ya que es un delito comercializarlos y maltratarlos.

En nuestro país existe una ley que se llama "Ley de la Protección y Bienestar de los animales domésticos y animales silvestres domesticados", ésta se aprobó con el fin de que todo acto de crueldad sea procesado con la cárcel.