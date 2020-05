Joven es detenido por robar tanque de gas a su propia familia en Managua

Detenido por robar tanque de gas a su propia familia en el barrio Milagro de Dios /Foto: TN8

Robarle a sus propios familiares le salió caro a un joven que fue detenido este jueves por agentes de la Policía Nacional, después que sus hermanos lo acusaron de haber sustraído de la vivienda un tanque de gas.

Supuestamente lo extrajo para venderlo y con el dinero obtenido continuar tomando licor con un grupo de amigos. El hecho se registró en el barrio Milagro de Dios, en Managua.

Hombre es acusado por su propia familia de haber sustraido un tanque de gas

Entre lágrimas una de sus hermanas le pedía perdón por haberlo entregado a las autoridades, pero alega que es lo correcto, ya que cometió un delito y tiene que responder por sus actos.

"Yo desde ayer ando con unos amigos y a la 1 de la mañana salí con ellos a comprar cigarros, pero yo no me he robado nada. Mi hermana me está acusando, pero yo no hice nada, lo que pasa es que ella quiere más a su otro hermano que a mí y por eso me está acusando", expresó el detenido.

Parientes del joven expresaron que este tipo de situaciones nunca se había dado en la familia y que el detenido identificado únicamente como Iván, solo es tomador, pero nunca había estado implicado en robos.

Investigaciones

Se presume que el acusado sustrajo el tanque de gas valorado en aproximadente 1 mil 300 córdobas, en horas de la madrugada mientras todos dormían.

"Nosotros estábamos dormidos, no nos dimos cuenta cómo sucedieron las cosas, pero supuestemente él sacó el tanque de gas mientras todos estábamos dormidos. Cuando nos despertamos no estaba ni el tanque y tampoco él, entonces lo buscamos y lo encontramos en la otra calle del barrio con otros amigos, así que lo detuvimos y llamamos a la policía", afirmó un familiar del joven.

Agentes policiales a través de las investigaciones son las que determinarán la inocencia o culpabilidad del implicado en este robo.