Ilesa de milagro tras volcarse en accidente en carretera a Masaya

Foto: accidente de tránsito/TN8

La madrugada de este jueves ocurrió un accidente de tránsito, en el que un vehículo terminó volcado e incrustado en una malla perimetral en el kilómetro 13,5 de la carretera a Masaya. El carro era conducido por una señora de setenta y cuatro años quien resultó ilesa de milagro.

Te puede interesar: Agarran a hombre con bolsa de marihuana en Waspán Norte, Managua

La señora fue identificada como Zoila América Rodríguez Gámez, habitante de Managua. Esta brindó como causa de lo sucedido, que un vehículo desconocido a exceso de velocidad le invadió el carril en el que viajaba, lo que provocó que esta perdiera el control, se saliera de la carretera, cruzara por el aire el cause que se ubica junto al pavimento y terminara impactado contra un poste de tendido eléctrico y una malla perimetral.

Foto: vehículo terminó volcado en el kilómetro 13,5 de la carretera a Masaya/ TN8

Según la información recabada en el lugar, a la señora se le aplicó la prueba de alcoholemia para ver si conducía bajo los efectos del alcohol, misma que fue descartada al obtener el resultado de 0. La anciana terminó ilesa de milagro, aunque los nervios le causaron que la presión se le alterara a pesar de que parte de su familia llegó a darle el debido apoyo mientras era entrevistada por la Policía Nacional

Foto:vehículo terminó volcado en el kilómetro 13,5 de la carretera a Masaya/ TN8

El vehículo no causó daños a terceros, únicamente al poste que ya no estaba en uso y a la malla donde fue a terminar su marcha. Como parte del proceso investigativo, la policía nacional, mediante los agentes de tránsito del distrito v, realizarían el debido peritaje a pesar de que no hubiesen otros involucrados.

La señora, por su parte, sería llevada a la delegación policial para formalizar su versión de lo sucedido.

La carretera a Masaya y este punto en particular, ha cobrado muchas vidas humanas en diferentes tipos de accidentes, por lo que este es catalogado como un milagro ya que a pesar de la forma en la que quedó el carro, a su conductora no le pasó absolutamente nada.