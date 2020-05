Ladrón recibe tremenda golpiza después de robar en vivienda de Esquipulas

Foto: El suceso se registró la tarde de este lunes, en la comarca Esquipulas/TN8

Tremenda golpiza recibió un presunto amigo de lo ajeno, tras haber sido capturado por pobladores este lunes, cuando intentaba escapar al ser descubierto dentro de una vivienda de donde supuestamente sustrajo una computadora portátil y otras pertenencias.

El suceso se registró la tarde de este lunes, en la comarca Esquipulas, sector Campo Bello, en el kilómetro 12.5 de la Carretera a Masaya.

Foto: El hombre fue identificado como Maynor José López Duarte/TN8.

El hombre fue identificado como Maynor José López Duarte, de 40 años, alias "El Flaco“, dos de sus compinches se lograron dar a la fuga con lo robado.

Los hechos

“Se metió como 60 metros en la propiedad privada. Se pasaron un muro, andaban tres sujetos y solo a él logramos agarrar. Los otros dos se dieron a la fuga. Sustrajo una laptop, una calculadora, un cargador y otras cosas; lo seguimos y se pasó tres propiedades más hasta un taller y fue en esta en esta finca que lo agarramos“, dijo el afectado que por seguridad prefirió no brindar su nombre.

Foto: Producto de la golpiza no podía ni ponerse en pie/TN8.

“Yo solo estaba recogiendo mangos, de seguro fueron los otros a los que topé que me dijeron: 'mira anda corta mango y aguacate', ahí me pase el muro y vi unos aguacates más grandes pero en eso me salió ladrando un perro y yo me corrí. Me siguieron con machete; yo andaba solo vendiendo agua helada en el Oriental", en llantos y pidiendo ser entregado a la policía, manifestó López Duarte.

Producto de la golpiza no podía ni ponerse en pie y pese al tremendo aguacero que estaba cayendo en el sector, en una patrulla policial fue trasladado primero a un centro hospitalario y después a las celdas de la Estación V, donde responderá por el robo frustrado.

La víctima se dirigió a interponer la formal denuncia, pues aseguran no es la primera vez que es víctima de los delincuentes pese a las medidas de seguridad implementadas.