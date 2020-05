Hombre fallece al ser impactado por un bus en Estelí

Foto: El ahora fallecido era originario de la comunidad Santa Cruz. / Jairo Leiva TN8.

Sobre la carretera panamericana en la comunidad Santa Cruz en horas de la tarde del domingo 24 de mayo un bus impactò a una persona que circulaba en una bicicleta, infortunadamente esta perdió la vida al instante.

El dolor más grande de Julia Blandón es ver a su hijo de apenas 32 años de edad sin vida y completamente irreconocible por los golpes en su rostro y cuerpo, minutos antes esta madre sostuvo la que sería la última conversación con el.

“Mi hijo trabajaba todos los días hasta sábado y domingo era el único que me ayudaba en todo, el caminaba pendiente de mi pero nunca me imaginé verlo así, cuando el venia en su bicicleta lo atropelló el bus, me lo mató y lo mas duro es que deja una niña de 7 años de edad en la orfandad; yo pido que ese conductor se haga responsable por lo que hizo”, dijo Julia Blandón madre del ahora fallecido.





Julio Cesar Blandón Moreno se dedicaba a la fontanería, cuando había terminado su jornada de trabajo se dirigía hacia su hogar en una bicicleta, por el kilómetro 138 en la comunidad Santa Cruz al sur de Estelí, pero fue impactado por un bus expreso Ocotal - Managua, supuestamente el conductor identificado como Juan Carlos García Giménez, realizó una mala maniobra.

“Todas las tardes me siento en el porche de mi casa con mi sobrina y mire pasar al muchacho en la bicicleta iba de sur a norte en su vía, yo escuché un frenazo fuerte y fui a ver ya estaba muerto el joven, para mi el conductor del bus venia rápido”, expresó María Sobalvarro testigo.





Según personas que presenciaron el accidente de tránsito por el exceso de velocidad que circulaba el automor logro detener su marcha aproximándome a 100 metros de donde estaba el cuerpo sin vida y su medio de transporte.

El ahora fallecido era originario de la comunidad ya mencionada; agentes de la Policía Nacional trasladaron al implicado a las celdas preventivas Boris Vega de la ciudad para que haga responsable por lo ocurrido.