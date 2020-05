incendio reduce a cenizas enseres en una vivienda de un barrio capitalino

Foto: incendio en vivivenda/TN8

La señora Liseth Córdoba de 45 años de edad, perdió todas sus pertenencias luego de que en su hogar se registrara un siniestro debido a una supuesta falla en el sistema eléctrico.

"Aquí lo que se atendió fue un incendio en una vivienda, se quemaron unos 6 metros aproximadamente pero sólo fueron los enseres los que se combustiónaron afortunadamente, ya que la dueña de la vivienda no se encontraba, el origen tenemos que fue un corto circuito por línea inadecuada, en la que la vivienda pues no contaba con protección, no tiene medidor, no tiene breaker, no tiene nada para responder efectivamente ante esta situación", adujo el sub comandante Luis Solorzano, jefe de la delegación de Bomberos del Distrito 5.

Foto: Unidad de Cuerpos de Bomberos sofocan incendio en vivienda/TN8

Los vecinos del sector al ver que de la vivienda emanaba humo, inmediatamente intentaron sofocar las llamas para que no se propagara a las viviendas aledañas.

Solidaridad de vecinos

"Yo cuando miré estaba saliendo humo y dije se está quemando la casa de Lizeth, llamé a mi papá, salieron todos yerno de mi mamá y apagaron el fuego con todos los vecinos de la cuadra",relató Xochilt Baltodano, vecina de la afectada.

Foto: Unidad de Cuerpos de Bomberos sofocan incendio en una vivienda/TN8

"Yo estaba gritando que vinieran más personas ayudarnos a echar agua, nosotros nos suponemos que ella dejó algo conectado, porque ella acababa de salir entonces suponemos de que algo dejó encendido o cuando ella se fue ya estaba iniciando el fuego", dijo Plácido Blandón, vecino de la afectada.

Según los pobladores de la cuadra la señora habita sola en la vivienda, y a pesar de que tiene familiares muy cerca, no se tomaron la molestia de cerciorarse si ella se encontraba estable.

Es recomendable mantener las líneas eléctricas de sus hogares en óptimas condiciones para evitar estragos como estos, que pueden reducir a cenizas el esfuerzo de toda una vida.