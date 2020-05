Irrespeto a señal de Alto deja a dos motociclistas con golpes en Managua

Foto: Accidente de tránsito registrado en las cercanías al Hospital Cruz Azul, en Managua / TN8

El joven Freddy Estrada de 20 años resultó con severas lesiones en su cuerpo luego de supuestamente irrespetar una señal de Alto e impactar contra otro motociclista, quien viajaba en su preferencia. El hecho ocurrió este lunes en el costado oeste del Hospital Cruz Azul, en Managua.

Juan Carlos Castillo (contra quien impactó el otro motociclista), circulaba de norte a sur en su motocicleta Benelli placa M143309 y se dirigía a Masaya con unas compras, pero no logró llegar a su destino a tiempo, a causa de este incidente.

"Yo venía del norte hacia el sur, él se me atravesó de un solo, no tuve tiempo para frenar o esquivar porque él se tiró de un solo. Él irrespetó el Alto sin cuidado, no sé qué le pasó, si se durmió o se distrajo, no sé", afirmó Castillo, motociclista involucrado.

"Cuando escuché el impacto me vine a ver, ayudé al muchacho porque tenía unas cosas regadas y vine a ver si estaban bien, porque el otro muchacho estaba en el centro de la carretera. Más que todo vine por si necesitaban quien les ayudara por sus heridas", adujo Freddy Mejía, testigo.

Atención a lesionados

Una unidad de la Dirección General de Bomberos se hizo presente para atender a los lesionados, quienes a pesar de los intensos dolores que presentaban, no quisieron ser trasladados a un centro asistencial.

"El primer paciente (Freddy Estrada) tiene una posible fractura a nivel del hombro derecho y un trauma a nivel de la clavícula, el otro conductor tiene un trauma a nivel de la rótula derecha y un trauma en el hombro izquierdo, ameritan traslado, pero se negaron", afirmó Walter Pantoja, miembro de la DGB.

Momentos después una camioneta no se percató de la que la motocicleta estaba en el pavimento y la arrastró por varios metros y sin importarle los daños ocasionados se dio a la fuga pero su número de placa ya está circulada por la Policía Nacional.

Tránsito Nacional siempre recomienda circular con precaución y prudencia, respetar las señales viales y ser cortés con los demás conductores para evitar incidentes similares.