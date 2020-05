Invasión de carril deja a motociclista lesionado en Ctra. a Masaya

Foto: TN8

Esta mañana de viernes en el kilómetro 13 de la Carretera a Masaya, en Managua, un joven motociclista resultó con severas lesiones en su cuerpo luego de que una joven, abordo de un camioncito, le invadiera carril y éste impactara en la parte trasera del vehículo.

El joven circulaba en una motocicleta marca Pulsar modelo NS, de sur a norte, mientras ella en el camioncito marca Toyota, placa M 176 172, quien salió de una ferretería ubicada en ese sector y pretendía incorporarse en el carril que conduce hacia Masaya.

Técnicos en emergencias médicas de la Cruz Roja Nicaragüense atendieron al joven para luego trasladarlo a un centro hospitalario para que fuera atendido por médicos especialistas.

"Lo que presenta el paciente es una posible fractura en la mano izquierda más contusiones y heridas expuestas en el labio superior. Será trasladado al Hospital Militar", refirió Jimmy Gómez, técnico de la Cruz Roja Nicaragüense.

Cecilia De Trinidad es el nombre de la joven que luego de realizar unas compras en dicha ferretería se disponía a llevarlas a su hogar, pero nunca se imaginó que sería partícipe de este incidente vial.

"La muchacha se me tiró y no la vi, yo venía en mi vía y por más que intenté no la pude esquivar y le pegué", afirmó Paúl Canales, conductor de la motocicleta.

Investigación del accidente de tránsito

Agentes de Tránsito Nacional se hicieron presentes al lugar para realizar el croquis y determinar la responsabilidad de cada conductor involucrado en este hecho.

La dirección de Tránsito Nacional recomienda siempre circular con precaución, respetar las señales viales y principalmente ser cortés con los demás conductores para evitar accidentes como estos.

Además señalan la importancia de revisar el estado mecánico de los vehículos, sobre todo con el sistema de frenos.