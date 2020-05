Catapultan a motociclista en Monseñor Lezcano, Managua

Foto: Atención a motociclista lesionado tras accidente cerca de la Estatua de Monseñor Lezcano / TN8

Un motociclista fue catapultado y terminó con serias lesiones al ser impactado por un vehículo en los semáforos de la Estatua de Monseñor Lezcano, Distrito II de Managua, la tarde de este jueves.

Los habitantes del sector escucharon el estruendo del choque entre los automotores, por lo que cuando llegaron al lugar, se destacaba la escena en que el motociclista yacía en el suelo sangrando por su sien izquierda.

"Yo vivo aquí no más y escuché un ruido fuerte, cuando vine estaba tirado en el suelo, lo que pasa es que la gente no mira los semáforos, no se fijan en ellos", expresó el poblador Randal Rocha.

El lesionado responde al nombre de Marlon, de aproximadamente 30 años de edad, quien manejaba una motocicleta color blanco, placa M 99532 y al momento del accidente circulaba en dirección de sur a norte.

"Cuando escuché el golpe volví a ver y el muchacho de la moto salió volando en el aire. Ya avisamos a su familia del accidente", dijo el señor Cristopher Aráuz, habitante del sector.

El vehículo involucrado, marca Hyundai Eon, color crema, placa M 207 059, era conducido por un hombre de al menos 50 años, el cual iba en compañía de una mujer y al momento que ocurrió el percance vial manejaba de oeste a este.

Hasta el momento se desconoce quién estaba en su preferencia, sin embargo la peor parte se la llevó el motorista quien fue trasladado en una ambulancia del Ministerio de Salud al Hospital Lenín Fonseca.

Investigación del accidente

Agentes de Tránsito de la Policía Nacional serán quienes levanten el croquis de la escena e investiguen el caso para determinar la culpabilidad.

Por dicha este accidente no cobró víctimas, no obstante los galenos del Hospital Lenín Fonseca tendrán que descartar alguna mayor afectación que pudo haber causado el golpe en la cabeza al motociclista, que a pesar de que llevaba puesto el casco terminó con lesiones.