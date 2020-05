Asaltantes disfrazados roban más de 4 mil dólares en vivienda de Managua

Foto: Investigación policial tras el masivo robo en una vivienda ubicada en Villa Motastepe / TN8

75 mil córdobas, 2 mil dólares y un televisor fue el botín que se llevaron unos delincuentes de una casa de Villa Motastepe, Distrito X de Managua, la tarde de este martes 12 de mayo.

En la vivienda habita una familia de cinco personas, entre ellas tres menores de edad, hijos de comerciantes del Mercado Oriental que habían dejado cuidando a la señora Juana María Landes, quien tenía dos meses de laborar como niñera para esa familia.

Según relató Landes, primero llegaron dos sujetos vestidos con uniformes de enfermeros, a quienes les abrió porque supuestamente realizarían abatización y censo.

"Uno era alto y recio, el otro moreno y chaparro (pequeño). Después que revisaron los barriles y me preguntaron los nombres de los señores, el chaparro se sacó una pistola de sus partes y me dijo que si gritaba me iba a matar. Después entró otro hombre mayor y agarró a los niños y les decía que todo eso era un juego", expresó Doña Juana.

Mientras los malhechores revolvían la casa le preguntaban a la empleada dónde estaba el dinero y ella dijo que no sabía nada de ningún dinero y que solo suplicaba por la vida de los niños y la de ella, ya que también es madre.

El hecho se registró a la 1 de la tarde, y 10 minutos antes de las 2:00 pm Juana llamó a los dueños, avisándoles lo que había ocurrido.

Investigación policial

"A mí me parece extraño todo esto porque a ella se le dijo que no le abriera a nadie y no hizo caso", expresó la suegra de la dueña de la vivienda, de nombre Reina Centeno, quién tambien dijo que Juana es hija de un señora que trabajó para ella y que uno de sus hermanos había estado preso cuatro años por robo.

Agentes del Distrito X de la Policía Nacional fueron reportados del robo y de inmediato se movilizaron al lugar donde un equipo de peritos inspeccionó la zona para esclarecer el hecho.