Peatón se distrae al cruzar y es atropellado por un mensajero

Don Francisco García Torres, de 68 años, estaba a cinco cuadras de llegar a su vivienda en el barrio La Primavera, sin embargo terminaría en un centro hospitalario al ser atropellado por motocicleta que circulaba del paso a desnivel portezuelo, una cuadra arriba, en la carretera norte.

La moto era conducida por Franklin Peralta Cadena de 21 años, quien circulaba de abajo hacia arriba, aunque intento esquivar al peatón quien cruzó supuestamente de manera imprudente de sur a norte, fue imposible.

"El visita nuestra iglesia, es jubilado seguro andaba pasando consulta, vive aquí a pocas cuadras en la primavera, dicen que el de la motocicleta lo golpeo y lo levanto por el aire", dijo Alberto Alemán, quien pasaba por el lugar.

"El señor se me paso de sur a norte, yo vengo de abajo hacia arriba, gracias a Dios que venia despacio lo esquive lo mas que pude pero le di con el espejo del lado derecho, el cayo ahí y yo mas adelante, detrás venia un carro y de suerte logre levantar la cabeza si no me pasa encima", dijo Franklin Cadena conductor de la motocicleta.

El señor fue trasladado en condición estable, al hospital Alemán Nicaragüense, en una unidad de la central de ambulancia del Ministerio de salud (MINSA).

La motocicleta una Bóxer, color roja, placa M 73979, en la que se movilizaba el joven mensajero y andaba entregando producto de insumos médicos.

A pocos metros del accidente esta un puente peatonal, si se hiciera el uso adecuado se evitaría este tipo de accidentes frecuentes por atreverse mejor a cruzar esquivando los vehículos desafiando el peligro,