Taxista invade carril a motociclista y lo manda al pavimento en Managua

A la hora de conseguir pasajeros, la mayoría de taxistas hacen todo tipo de mala maniobra, más aún cuando el futuro cliente está lejos de la vía por donde estos circulan.

Byron Rojas, viajaba de arriba abajo sobre el carril izquierdo de la pista El Mayoreo e intentando abordar un pasajero, aparentemente invadió el carril del motociclista Justo Soza Delgado, provocando que este impactara en uno de los costados del vehículo y terminara con golpes y excoriaciones en el cuerpo.

El accidente tuvo lugar del puente de Villa Reconciliación 2 cuadras hacia abajo

"El señor venía en el carril izquierdo y yo en el derecho, por querer recoger pasajero el señor se me metió y me invadió el carril, intenté capearlo lo más que pude pero mentira se me frenó en seco por querer pasajeros", dijo el motociclista quien señaló que se dirigía a su centro de labores.

"El pego ahí atrás mire, el venía a toda velocidad, desde que venía del semáforo para abajo, venía a toda penca, yo vengo normal, me detengo a abordar pasajeros y el paso de viaje", dijo el taxista quien ha sido multado en 3 ocasiones.

La policía insta a los conductores de taxi a que respeten su carril y el de los demás, de la misma manera eviten hablar por teléfono mientras conducen y de ser posible buscar espacios alternos donde estacionarse a la hora de abordar o dejar pasajeros.

La población que hace uso del servicio selectivo también debe de ser responsable al momento de hacerles parada, evite detenerlos a pocos metros de los semáforos, en vías congestionadas o cuando estos circulen fuera de la dirección correspondiente.

Los accidentes se pueden evitar con la actitud responsable de cada ser humano. El accidente tuvo lugar del puente de Villa Reconciliación 2 cuadras hacia abajo, hasta donde se trasladó una ambulancia del Ministerio de Salud para brindarle la atención debida al motociclista lesionado.